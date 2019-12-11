影／台中清晨會車衍生行車糾紛 9狠男持球棒狂砸白車

台中市北屯區崇德五路清晨發生砸車事件，9名男子持球棒並包圍一輛白色轎車，猛砸擋風玻璃與車門，白色轎車車主躲在車內不敢下車，整段砸車過程不到2分鐘。警方調查，涉案的林嫌等9人疑似與對向陳男轎車會車產生糾紛，一時情緒不滿，與同行友人持球棒下車「教訓」，警詢後將林嫌等9人依毀損罪嫌函送，陳姓被害人耳朵遭玻璃碎片劃傷，暫不提出傷害告訴。

前天清晨1點40分，北屯區崇德五路一家理容KTV店外發生行車糾紛，附近住戶表示，聽到一群約7、8名年輕人持球棒，不分青紅皂白往一輛白色轎車的擋風玻璃、車門與後車箱猛砸，整個砸車過程不到2分鐘，玻璃碎裂聲相當刺耳，白色轎車車主未下車。

台中市警局第五分局四平所指出，警方獲報於1點45分到場，被砸的陳姓車主(35歲)留在現場、驚魂未定，涉嫌砸車的嫌犯分別駕駛8輛車逃逸；陳姓車主稱他開車往梅川方向回家，與對方車隊會車時，不明原因被攔下砸車。

警方調閱相關監視器，當天下午陸續請林姓主嫌(31歲)等9人到案說明，林嫌稱與友人開車往河北街方向，因為對方會車行為怪異，才會持球棒下車「教訓」，完全不認識對方。