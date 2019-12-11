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疑因變換車道 高雄台88線7車連環撞

2019-12-11 10:51聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄台88線大寮交流道上今早發生7車追撞意外，造成6名民眾受傷，車禍起因疑似因為有車輛變換車道導致，轄區警方林園分局正釐清事故中。

據了解，今上午7點20分時，大寮區大寮交流道台88線上東向50.6公里發生車禍，車禍起因疑似因其中一輛車變換車道，造成後續6車持續追撞，還有一輛車被前方貨車散落物砸中。

幸好，現場民眾都是肢體外傷，皆無生命危險，消防局出動10車25人將受傷6人送醫。目前警方仍正釐清事故原因中。

高雄台88線大寮交流道上今早發生7車追撞意外，造成6名民眾受傷，車禍起因疑似因為...
高雄台88線大寮交流道上今早發生7車追撞意外，造成6名民眾受傷，車禍起因疑似因為有車輛變換車道導致，轄區警方林園分局正釐清事故中。記者邱奕能／翻攝
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高雄台88線大寮交流道上今早發生7車追撞意外，造成6名民眾受傷，車禍起因疑似因為...
高雄台88線大寮交流道上今早發生7車追撞意外，造成6名民眾受傷，車禍起因疑似因為有車輛變換車道導致，轄區警方林園分局正釐清事故中。記者邱奕能／翻攝
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高雄台88線大寮交流道上今早發生7車追撞意外，造成6名民眾受傷，車禍起因疑似因為有車輛變換車道導致，轄區警方林園分局正釐清事故中。記者邱奕能／翻攝
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車禍事故車道

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