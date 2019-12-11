影／死亡一瞬間畫面曝光！女大生闖紅燈撞左轉車殞命

台中市林姓女子就讀東海大學，昨天上午騎車要去上課途中，行經西屯區環中路二段、廣福路時疑闖紅燈，與左轉的馮姓男子轎車發生碰撞，林女機車直接衝撞馮車的右側車身，猛烈撞擊在馮車上留下兩處明顯凹陷，碰撞後林女倒地，頭顱破裂滿地鮮血，警消到場時，林女已無生命跡象，送醫後仍不治，附近加油站的監視器拍下案發的衝擊瞬間，讓人看得怵目驚心。據查，林女來自單親家庭，十分孝順，發生憾事後，林女母親悲痛欲絕，委由其他家屬配合警方製作筆錄，全案今由檢察官相驗釐清死因。

警消調查，林姓女子（20歲）是台中人，就讀西屯區東海大學，昨天上午11時許，騎車往學校上課的途中，林女沿西屯區環中路二段往學校方向行駛，行經廣福路口時疑闖紅燈，與對向車道欲左轉的馮姓男子（22歲）轎車發生碰撞，林女機車先撞上馮車的右前車門，車窗玻璃因此碎裂，劇烈撞擊力導致林女身體二度碰撞到馮車右後車門，兩次撞擊在馮車右車身留下一深、一淺的巨大凹陷。

兩車碰撞後，林女撞飛倒地，機車零件碎裂一地，警消到場時，林女滿頭鮮血，已無生命跡象，救護車在送醫過程不斷施做CPR，但送抵中港澄清醫院急救後，仍宣告不治。警方調查，林女、馮都沒有酒精濃度，馮在警詢時辯稱，當時他是左轉的綠燈亮後才通行，不知為何會被林女撞上。

警方調查林女、馮都無酒精濃度，經調閱附近路口、店家監視器，訪查目擊者、調閱行車記錄器後，研判是林女闖紅燈才會釀禍，詳細的事故原因，有待檢方後續調查釐清。