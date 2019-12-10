今年父親節男老師墜樓身亡 基隆信二路停車場又傳悲劇

基隆市林姓男子今天傍晚從信二路立體停車場墜樓身亡，林母哭著說，兒子有輕生念頭，已連兩天陪他走路散心。今天上到停車場12樓，兒子要她先下樓。她上完廁所沒看到兒子，沒想到就發生悲劇。警方調閱停車場監視畫面佐證，初步排除他殺，並報請檢方相驗。

信二路停車場今年8月8日也發生墜樓悲劇，鄧姓高工男老師開車送妻子到校後，載一歲多的兒子駛入停車場，後來從13樓墜樓死亡，當時男嬰還在未熄火的車內熟睡。檢察官相驗排除他殺，鄧妻對死因也無異議。

消防局信二分隊值班隊員今天下午5點50分左右，聽到信二路傳出巨大聲響，原以為發生車禍，但外出查看發現有名男子躺在路面，明顯死亡。

警方查出死者為40歲林姓男子，林母說，兒子這幾年健康出狀況，近日心情不佳，透過輕生念頭。這兩天她都在陪他，防出意外。

據了解，林男和媽媽昨天就到市區散步，曾上信二路立體停車場又下來。今天傍晚兩人又上停車場，林男在12樓把包包交給媽媽，要她先下樓，說要再走走散散心。林母下樓上完廁所，發現兒子還沒下樓。

意外發生後，莊姓女子路過當地，看見男子已墜落地面，不久又看到一名老婦人神情焦急，詢問得知她在找兒子，便帶她到現場。當時消防員已用床單覆蓋遺體，老婦從死者的鞋子，認出是她的兒子，傷心不已。

警方調閱停車場監視器，有拍到林男在12樓走動的身影，及在欄干處徘徊畫面。現場並未發現打鬥跡象，初步排除外力造成林男墜樓。