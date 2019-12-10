計程車自撞國防部外牆 受困運將送醫命危

北市警消今天獲報，中山區國防部門口發生一輛計程車自撞車禍，64歲蔡姓駕駛受困車內，無呼吸心跳，經現場民眾協助脫困，由警消送醫搶救，現已恢復生命跡象，肇事原因待釐清。

北市警消今天下午5時50分許獲報，中山區通北街的國防部5號門出口前，發生一輛計程車自撞外牆的意外事件，立即派員前往現場救援。

初步調查了解，蔡姓男駕駛不明原因駕車自撞外牆受困車內，由現場民眾協助脫困，蔡男無呼吸心跳，車上也有藥袋等物品，警消立即協助送往馬偕醫院搶救，現已恢復生命跡象，詳細肇事原因仍待警方後續調查釐清。