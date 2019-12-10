影／梨山90歲耆老打獵沒音訊 數十警義消接力搶救尋獲無礙

泰雅族習俗新年傳統必須有獵物款待客人，台中梨山部落90歲耆老9日獨自入山放陷阱捕獵，到晚上尚未返家，夜晚氣溫驟降到3度，老人家也沒行動電話，家屬緊急求助里長報警。警義消數十人接力搶救，找到耆老僅失溫無大礙。

和平警分局梨山分駐所接獲通報後，所長王繼生、警員祝紹昌、楊博皓、楊昭勇等立即前往協助搜尋，在台8線86.5公里處路旁先尋獲耆老的搬運機，隨後並由梨山里長召集警、義消、部落青年、神鷹搜救隊、山區搜救協會及衛生所等相關單位人員進入山區搜尋耆老下落。

為搶救耆老，警義消9日夜間，梨山臺八線86.5公里處聚集30餘人，低溫大家整裝出發前往原始森林區分組搜救，經近3小時搜尋，在山谷底下溪流旁尋獲全身溼透的耆老，老人在溪畔直發抖，且有失溫現象，搜救人員立即生火幫忙取暖。

搜救人員沿河床背耆老爬上山崖已深夜1點多，再以擔架包覆，拉繩索、攀著樹幹，穿越叢林沿著近60度的陡坡、稜線往上爬，接駁到台八線道路上已接近凌晨4點，參與搜救人員陸陸續續從森林爬出來，大家見到耆老狀況還好，都感到欣慰，隨後由救護車護送至梨山衛生所救護後轉診。

和平警分局梨山分駐所所長王繼生表示，這次搜救任務除警察、消防人員外，如果沒有義消、部落青年及民間搜救團體的專業及熱心投入，難以完成任務。

過程辛苦夜間攜帶裝備走在原始森林裡，視線不良且地勢陡峭、天氣寒冷，所長説連自己都有些體力不支、雙腳無力。

台中市議員林榮進表示，耆老是他的表哥，在今天質詢時特別感謝警義消與救難人員。