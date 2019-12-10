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台中龍井三合院火警 母子一死一重傷

2019-12-10 18:38聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市龍井區中央路一段29巷附近一處三合院，傍晚突然起火，造成母子一死一重傷，傷重的兒子已送梧棲童綜合醫院急救，起火原因調查中。

消防局人員指出，消防局勤務中心下午5時36分據報，立即出動大龍、龍井等多個消防分隊前往灌救，火勢雖約半個小時即撲滅，但因火勢迅速，造成母親當場死亡，兒子（40多歲）也受有30%燒燙傷。

台中市龍井區中央路一段29巷附近一處三合院，傍晚突然起火，造成母子倆一死一重傷。...
台中市龍井區中央路一段29巷附近一處三合院，傍晚突然起火，造成母子倆一死一重傷。圖／台中市消防局提供
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台中市龍井區中央路一段29巷附近一處三合院，傍晚突然起火，造成母子倆一死一重傷。...
台中市龍井區中央路一段29巷附近一處三合院，傍晚突然起火，造成母子倆一死一重傷。圖／台中市消防局提供
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