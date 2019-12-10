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上山求婚變調 車拋錨疑遭拖吊業者亂索價

2019-12-10 19:27中央社 宜蘭縣10日電

一名溫姓女子幫兒子在宜蘭太平山辦求婚儀式，但準親家車輛突然拋錨，拖吊業者將車拖下山後，費用竟漲到上萬元，溫女今天向消保官投訴。消保官說，會調查是否逾越一般行情。

遭投訴的拖吊業者接受媒體電訪時，起先否認有胡亂漲價情況，聲稱整件事是消費者自己捏造；隨後又說公司拒絕接受採訪，隨即掛斷電話。

來自高雄的溫姓女子今天受訪時說，昨天為了幫兒子求婚，她與兒子、準媳婦與準親家一起上太平山，希望為小倆口營造浪漫求婚儀式。未料，準親家的車輛在山區突然拋錨，且當時山區氣溫很低，通訊不良，求助無門，一度快要失溫，情況危急。

她表示，後來還好有熱心民眾協助，載她們到附近的太平山莊可通訊地方，經由網路找到一家拖吊業者。拖吊業者剛上山時，起先聲稱拖吊一次約新台幣5000元，但車輛被拖下山後，業者竟改口拖吊費要1萬4700元，根本在敲竹槓。

溫女指出，他們當下立刻報警，但警方認為這是消費糾紛，今天才會到宜蘭縣政府向消保官王雅琳投訴，希望不要再有人受害。

王雅琳表示，縣府會調查業者的拖吊行為是否逾越一般交易行情，若太誇張，恐有敲竹槓行為。依照契約相關原則，並不一定是白紙黑字的契約才算數，只要雙方口頭約定一致，買賣就成立。

她指出，書面契約只是事後有爭議時，可以拿出的舉證資料；若還是要進一步自保，建議當下可以透過錄音存證。

太平山消保官漲價

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