驚悚！高雄女工清點木材 束帶突斷木材落下壓死她

高雄市大寮區今傳工地意外，范姓女工人在清點木材時，因綑綁木材的束帶斷裂，導致大量木材倒下，警消到場時，范女已當場死亡。

據了解，范女（36歲）在這間在大寮區會結二路上的工地擔任正職員工，今天下午3點多時，范原本正在清點木材數量，不料，綑綁木材束帶斷裂，木材掉下，將范女壓傷。