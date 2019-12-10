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金門高齡八旬老人走失 警方動員順利尋獲

2019-12-10 16:49聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名家住湖下的楊姓老先生今天清晨外出後，就一直未返家，由於老人已經高齡85歲，家人心急如焚，趕緊報案，金城分局隨即動員將近30位員警展開地毯式搜尋，好在於下午3點半在金寧鄉下埔下農地附近順利找到失蹤的老人家，但老人因罹患重度失智，也說不出為何會到這裡，只說肚子很餓，員警趕緊通知家屬接回，家屬到警局接人時，頻頻對員警的熱心協助致上萬分感謝。

金城分局金寧分駐所表示，今天接獲湖下民眾報案，指稱家裡85歲、罹患重度失智症的長輩一大早6時外出後一直未返回家中，請求警方協助尋找，警局立刻動員員警尋找，其中金寧分駐所警員盧增中、蘇建興、胡量為及許明鈞等人在金寧鄉下埔下農地附近，發現有名老人在附近徘徊，發現與協尋的老人特徵相似，趕緊將他帶回所裡。

員警在確認楊姓老人身分後，趕緊聯絡他的家人來分駐所接人，並依規定辦理撤尋手續後，再由家屬帶返回家中，家屬相當感激警察的協助更表示，現在金門早晚溫差大，好在警察幫忙，才順利把人找回來，不然後果不敢設想。

金城分局表示，有鑑於國人高齡化社會即將到來，地區老人人數攀升，近年警察為民服務案件中，尋找失蹤、失智老人返家成為重要任務，員警也提醒，目前縣府社會處已開辦「預防走失-守護QR code布標(貼紙)」相關服務，凡設籍本縣領有身心障礙證明(手冊)之第一類(失智症、智能障礙及精神障礙)，具有行動能力者或設籍本縣未領有身心礙證明(手冊)，但經評估確有需求者，皆可填具申請表，並檢附相關證明文件向本縣社會處申請，經審核符合規定者，將轉承辦單位提供服務。

一位家住湖下的楊姓老先生今天清晨外出後，就一直未返家，家人心急如焚，趕緊報案，警...
一位家住湖下的楊姓老先生今天清晨外出後，就一直未返家，家人心急如焚，趕緊報案，警方協助將老人尋回。圖／警方提供
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家住湖下的楊姓老先生今天清晨外出後就失蹤，家人心急如焚，趕緊報案，警方幸運在下埔...
家住湖下的楊姓老先生今天清晨外出後就失蹤，家人心急如焚，趕緊報案，警方幸運在下埔下的農地尋獲。圖／警方提供
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失智症警察失蹤

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