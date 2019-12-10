八旬老翁低溫淋雨受凍 台中警送暖助返家

台中市八旬蕭姓老翁5日傍晚在第四警分局大墩所門口附近徘徊，因當時溫度低、加上下雨，在派出所值班的警員看到，十分不忍心，前往關心，將老翁攙扶到所內休息，發現老翁有輕微失智的狀況，無法描述自家地址，警方透過老翁的機車車牌查出住址，但因老翁提供的聯絡電話都無人接聽，只好將老翁載返住處，避免老翁發生危險，警方將老翁送到家時，老翁兒子十分感謝警方協助，「常叮嚀他不要自己亂跑，但有時還是會出狀況」。

台中市第四警分局大墩所警員李金典、莊鈊茹5日下午5時許值班時，發現蕭姓老翁（83歲）在路邊徘徊，全身被雨林濕，兩警前往關心才知老翁騎車迷路，自稱家住在南區菜市場附近，並告知警方住家電話，不過警員撥打多次電話都無人接聽，老翁身上也未攜帶證件。

警方透過蕭的機車車牌得知戶籍地，詢問老翁是否住在此處，老翁卻說「已搬家，現住在南區菜市場附近」，但警方調閱Google街景地圖讓他辨認，他卻一臉茫然，疑似有失智症狀。

警方協調老翁戶籍地的轄區派出所前往，確認他住在戶籍地，因蕭身心狀況不佳，警方主動將他載回住處，交由兒子照顧，蕭兒子感謝警方熱心，蕭兒子說，父親有時會出現輕微失智狀況，曾囑咐他不要單獨外出，但卻仍發生疏漏。