年末購物季瘋網購 刑事局授防詐3招

刑事局今天指出，由網購所衍生的「假網拍」及「ATM解除分期詐騙」術高居詐騙排行榜前3名，也占詐騙案總數4成以上，提醒民眾網購注意慎選購物平台等「拒絕防詐3絕招」。

刑事局今天發布新聞稿表示，年末購物季近年在國內越來越夯，包括「雙11購物節」「黑色星期五購物節」和即將緊接而來的「1212購物節」等，民眾開心撿好康之餘，也要提防詐騙集團趁亂下手。

根據刑事局統計資料指出，近年網路購物衍生的「假網拍」及「ATM解除分期詐騙」雙雙高居詐騙排行榜前3名，占詐騙案件總數4成以上，提醒網購族開心購物之際，要留意「防詐3絕招」，以免上當受騙。

首先，「購物平臺要慎選，私下交易要拒絕」，刑事局表示，臉書和LINE都缺乏安全交易機制，民眾在社群平台向陌生網友購物是缺乏保障，且165反詐騙諮詢專線每週所公布高風險賣場名單，臉書幾乎週週上榜，被騙件數高達總件數9成以上，建議網購透過具知名度且商譽良好的電商較為安全。

刑事局提醒，由於詐騙集團會盜用優良賣家帳號，利用「私下交易免手續費」話術引誘民眾匯款至歹徒帳戶，若善用購物平台提供的第三方支付機制將更有保障，切莫貪小便宜而同意私下交易。

其次，「優惠訊息要查證，高價商品要面交」，刑事局說，詐騙集團會隨機盜用民眾臉書帳號張貼優惠購物訊息，謊稱有門路可買到便宜熱門3C產品，意者可自行加LINE連絡，待被害人上鉤後再以多種理由要求匯款、行騙，因此對親友臉書、LINE所傳送優惠購物訊息，務必確認是否真實，購買高價商品也務必要求面交。

最後，「資安風險要牢記，電話詐騙要提防」，刑事局指出，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易個資，再假冒賣場、銀行客服人員打電話行騙，誆稱內部作業疏失導致多扣款，引誘民眾操作ATM再進而詐財，建議民眾使用電子商務服務應建立個資恐外洩的風險觀念，接到陌生人來電也要提高警覺。