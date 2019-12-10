闖紅燈釀禍？女大生撞左轉轎車倒地送醫不治

台中市就讀大學的林姓女子今天騎車沿西屯區環中路二段往南屯方向行駛，行經廣福路時，疑似未依號誌規定行駛，與左轉的馮姓男子轎車發生碰撞，林女倒地，警消獲報到場時，林女已無生命跡象，送往中港澄清醫院急救，仍宣告不治，初步調查車禍雙方都無酒精濃度，詳細的案發原因，有待後續調查釐清，全案將由檢察官相驗釐清死因。

台中市消防局勤指中心表示，今天上午11時許接獲通報，西屯區環中路二段、廣福路的交叉路口發生車禍，西屯消防分隊到場時，一名女子已無呼吸心跳，經送往中港澄清醫院急救，急救後仍宣告不治，全案已通知警方到場處理。

據查，林姓女子（20歲）是在台中市就讀大學的大學生，今天上午11時許，沿著西屯區環中路二段往南屯方向行駛，行經廣福路時，與行駛在對向快車道，準備左轉廣福路往西方向行駛的馮姓男子（22歲）轎車發生碰撞，林女機車的車頭撞擊馮的轎車右側車身，林女送醫急救後不治。