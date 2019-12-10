轎車停等「機車待轉區」 女騎士提醒...反挨罵「靠北」

高雄市蘇姓女駕駛開轎車沿梓官區和平路行駛，卻擅自在機車待轉區標線上停等，遭張姓女機車騎士善意提醒，沒想到，車內另名蘇姓乘男客暴走用台語開罵「洗勒靠北膩」、「X你娘」。張姓女騎士氣憤難平，向警方報案，橋頭地院依公然侮辱罪，判罰蘇男2千元罰金，得易服勞役2日，可上訴。

判決指出，張姓女騎士今年3月1日沿和平路騎行，打算在和平路、進學路交叉口待轉，然後左轉進進學路，卻發現機車待轉區上停有1輛轎車，於是騎車到轎車駕駛座旁，好意向車內駕駛告知該區是機車待轉區。然而，坐在轎車後座的蘇姓男乘客卻開口飆罵「洗勒靠北膩」、「X你娘」等粗話；女騎士不堪侮辱，氣得報警。

蘇姓乘客到案坦承有上述言論，但矢口否認公然侮辱，辯稱自己與騎士素不相識，但騎士突然上前敲車窗，「我嚇一跳，才罵出來」。檢警調閱相關行車紀錄器錄音譯文、光碟，認定蘇姓乘客確實有出言侮辱，罪證確鑿。

橋頭地院審理認為，蘇與張因「車輛停等在待轉區」一事起爭執，隨後蘇就口出粗言，從事件前後脈絡推論，他辱罵對象無疑是在針對張姓女騎士，且「洗勒靠北膩」、「X你娘」等粗話在社會通念上來看，含有輕侮、鄙視對方意思，客觀上足以讓人感到屈辱、難堪，已貶損張姓女騎士人性尊嚴，蘇姓乘客辯詞純屬卸責說詞。

簡易庭認為，蘇與張姓女騎士只因交通糾紛產生嫌隙，就恣意在交岔路口前開罵，有損他人名譽，犯後還否認犯行，且至今尚未與對方達成和解、賠償損害，行為有所不該，綜合考量後依公然侮辱罪，判罰蘇2千元罰金，得易服勞役2日，可上訴。