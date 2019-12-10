入冬苗縣第首件一氧化碳中毒事件 高壓氧治療救3人
前幾天冷氣團來襲，天氣冷颼颼，12月7日下午4點多苗栗縣發生入冬第一起一氧化碳中毒事件，1名40歲印尼女看護陷入昏迷，2名均60歲婦人胸悶、頭暈不舒服，經送苗栗市大千醫院高壓氧治療後，3人恢復良好出院。
苗栗縣消防局今天提醒民眾入冬小心一氧化碳中毒，當時3人在苗栗縣銅鑼鄉山區貨櫃屋工寮，使用炭盆燒木炭取暖，先後發生一氧化碳症狀，銅鑼分隊人車據報趕往搶救，印尼女看護已陷入昏迷，趕緊送屋內3人就醫。
大千醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，室內使用瓦斯熱水器及爐具時，常因通風不良或使用不慎，導致燃燒不完全而產生一氧化碳，一氧化碳無色無味，且與紅血球中的血紅素結合能力是氧氣的230到270倍，造成氧氣不易釋放至組織中，造成組織缺氧或死亡，所以民眾常意外中毒也不自覺。
他提醒民眾使用瓦斯熱水器及爐具，一定要注意保持通風，熱水器也要定期安檢，若發現家人有一氧化碳中毒症狀，如頭暈、嘔吐、臉色泛紅等，應放輕動作，並緩慢的打開門窗，讓一氧化碳飄散出去，再將患者移到通風處鬆解衣物，將下顎向上抬高，保持呼吸順暢；若患者無呼吸心跳，必須實施心肺復甦術，並盡速撥打119送醫急救。
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