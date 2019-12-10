入冬苗縣第首件一氧化碳中毒事件 高壓氧治療救3人

前幾天冷氣團來襲，天氣冷颼颼，12月7日下午4點多苗栗縣發生入冬第一起一氧化碳中毒事件，1名40歲印尼女看護陷入昏迷，2名均60歲婦人胸悶、頭暈不舒服，經送苗栗市大千醫院高壓氧治療後，3人恢復良好出院。

苗栗縣消防局今天提醒民眾入冬小心一氧化碳中毒，當時3人在苗栗縣銅鑼鄉山區貨櫃屋工寮，使用炭盆燒木炭取暖，先後發生一氧化碳症狀，銅鑼分隊人車據報趕往搶救，印尼女看護已陷入昏迷，趕緊送屋內3人就醫。

大千醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，室內使用瓦斯熱水器及爐具時，常因通風不良或使用不慎，導致燃燒不完全而產生一氧化碳，一氧化碳無色無味，且與紅血球中的血紅素結合能力是氧氣的230到270倍，造成氧氣不易釋放至組織中，造成組織缺氧或死亡，所以民眾常意外中毒也不自覺。