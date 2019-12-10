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誰在米奇、米妮燈箱上塗鴉 中市警調帶追犯嫌

2019-12-10 14:48聯合報 記者林佩均／即時報導

誰好大的膽子在米奇、米妮燈箱上塗鴉？台中市政府在舊台中車站前廣場、綠川、柳川舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，其中高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑的燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，並向警局報案。警方指出，遭塗鴉的燈箱位於河道，警方已調閱平面監視器，逐一過濾可疑人車，並呼籲民眾賞燈要發揮公德心，切忌破壞。

台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」今發文指出，綠川耶誕燈飾昨遭到塗鴉破壞，主辦單位已緊急至現場修繕處理。警方也加強保安巡邏，讓大家能夠盡情沉浸在耶誕氣氛之中。更呼籲遊客，欣賞耶誕燈箱可以拍照打卡，但切忌拍打觸碰。

台中市政府指出，昨天經由巡查人員發現，綠川部分的造型燈飾，竟然遭到惡意塗鴉，市府新聞局巡查發現，隨即陪同承辦廠商向警方報案。目前遭塗鴉燈飾已委由廠商修復。

第一警分局繼中派出所所長楊明勳表示，綠川設置的燈箱屬於河道，並非平面道路，沒有架設監視器，昨警方受理後已調閱周遭相關監視器，將過濾可疑人車，全案朝毀損罪擴大追查。

楊明勳進一步說明，每個燈區都有編排至少2名警力，假日單日投入30人次警力，民防、義警、守望相助隊與義交約50人次，且線上巡邏警網每小時到燈區巡簽，杜絕不肖人士破壞。

前晚7點多，楊明勳執行交整勤務，一名小一男童臉色雖有些慌張，但機警走到他身邊詢問，「警察叔叔…我跟媽媽跟丟了」，楊以無線電描述男童特徵，線上警網同步搜尋，所幸半小時後，男童的母親牽著小女兒來「相認」，一家人開心坐火車返回彰化溫暖的家。

根據市府統計，點燈首周末已突破5萬人次賞燈，警方呼籲，人潮眾多應注意防扒、防竊並嚴防小朋友因燈光昏暗不慎摔落河道、走失。

綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，...
綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，並向警局報案。圖／民眾提供
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台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」今發文指出，綠川耶誕燈飾昨遭到塗鴉破壞，呼...
台中市警局臉書粉絲團「TCPB局長室」今發文指出，綠川耶誕燈飾昨遭到塗鴉破壞，呼籲遊客，欣賞耶誕燈箱可以拍照打卡，但切忌拍打觸碰。圖／擷取自TCPB局長室
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綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，...
綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，並向警局報案。圖／民眾提供
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綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，...
綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，並向警局報案。圖／民眾提供
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綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，...
綠川上高人氣的米奇、米妮與小豬皮傑燈箱遭不肖人士塗鴉，市府緊急連絡廠商清潔修復，並向警局報案。圖／民眾提供
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綠川台中市

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