大都會公車右轉撞人意外 總經理：公司將負全責

台北市福德街上午發生一起公車車禍，一輛大都會客運20路公車行經福德街，右轉林口街時，不慎撞上一名正在穿越斑馬線的女子，導致女子多處骨折，並緊急送往台北醫學大學附設醫院，據了解，該女目前意識清楚，暫無生命危險。

該20路公車起點為永春高中站，終點青年公園，據悉，事發於該車返回永春站路程，車輛行經福德街，準備右轉林口街往松山方向，疑因視線死角未注意到正在過馬路的女行人，導致碰撞肇事，該女被捲入車底，造成身體多處骨折；經警方後續調查，該車駕駛員酒測值為0。

大都會客運總經理李建文說明，據公司初步判斷肇因，駕駛員疑因A柱死角，未注意到行穿線上行人，才釀撞人意外，公司會負完全責任，目前也已派公司主管到醫院慰問傷者，後續將全力配合救治傷者，並由警方做進一步調查後，判定相關法律責任。

李建文說，公司有規定駕駛員需在特定路口做指差確認，以眼到、口到、手到3步驟確認路口情形，但事發的福德街、林口街口，未列入特別路口，未來將規劃加入該路口，提升用路人交通安全。

交通局公運處科長郭献文表示，大都會客運全數公車均有裝設行車視野輔助設備，為避免因視線死角危害其他用路人，北市自今年1月1日起，也要求公車業者應裝設輔助系統，目前北市所轄公車共計3571輛，已全面完成裝設。