警擔心長者領50萬元被詐騙 原是要借給兒子買房
花蓮一名76歲徐姓長者拄著拐杖從玉里鎮大禹里搭計程車，至郵局領鉅款，行員見狀深覺有異，請求玉里派出所協助；員警擔心長者被詐騙，主動聯絡大禹里長張添富協助查明原因，經查證後，原來是要借給兒子買房的頭期款，並非詐騙事件，虛驚一場，員警陪長者領出新台幣50萬元後，全程護送返家。
玉里分局警員王原璋表示，日前與女警廖若彤執行巡邏勤務，接獲玉里鎮泰昌郵局行員請求協助，表示局內有一名長者欲提領50萬元，卻不願說明原因，深覺有異，員警隨即前往了解狀況。
經了解，徐姓長者欲領鉅款時，行員見其為高齡長者，詢問領錢事由又無法詳細說明用途，甚至提供兒子電話撥打4次皆無法撥通，為避免遭受詐騙，因此遲遲未讓徐領取。
警方見徐姓長者與行員僵持不下，便主動聯絡大禹里長張添富尋求協助，過了約5分鐘，經里長確認長者提領現金原因是要給兒子購屋使用，便順利提領出來；警方擔心長者自行離開途中被搶劫，以巡邏車護送著長者平安返家。
玉里分局長呂育騰表示，溫馨提醒民眾，遇到可疑人士、電話及郵件佯稱有關處理金錢方面的情事，要冷靜思考，多方查證，不要輕易相信對方的說詞；如果真的無法確定真假，請直接撥打110或165，讓警方協助破解詐騙奇招。也提醒民眾，提領現金應注意安全，如有大筆現金存提款需求，可向當地派出所申請護鈔服務。
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