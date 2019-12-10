被愛沖昏頭！女匯15萬給港網友 行員驚覺有異報案阻詐

屏東潮州一名梁姓女子，與自稱港籍男子網路交友3個多月，梁女連對方真實姓名、年紀都不曉得，卻被甜言蜜語沖昏頭，日前男網友稱公司營部資金週轉不靈，希望梁女匯款5千美金（約合新臺幣153000元）應急，銀行行員受理臨櫃匯款時驚覺不對勁，請員警到場關切，當場戳破網路愛情詐騙老梗。

潮州分局中山路派出所警員陳子吉、江家德日前接獲第一銀行潮州分行行員報案表示，有女子臨櫃欲辦理境外銀行匯款，且同時使用手機LINE軟體與對方傳遞訊息，行員詢問其匯款用途，梁女卻支吾其詞無法交代清楚，懷疑該女子似遭網路詐騙陷阱。

經員警到場了解，梁姓女子欲臨櫃申辦轉匯現金5000美元至境外銀行帳戶，面對員警的關切梁女先佯稱要匯款給香港親戚應急，員警依據經驗判斷梁女應有所隱瞞，再詢問梁女在香港有何親戚？梁女自知無法自圓其說，便卸下心防，提供手機LINE通訊內容予員警查看，進而發現其對談內容為網路愛情詐騙之老梗，男網友假藉香港公司營運資金周轉不靈，請求梁女金援匯款至所指定之境外銀行帳戶。