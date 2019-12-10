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恐怖內輪差！九旬翁與砂石車擦撞 左手遭輾急救中

2019-12-10 13:03聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

內輪差要注意！高雄陳姓老翁今上午，騎機車在路上要右轉時，因未注意身旁的砂石車，不慎遭擦撞，陳的左手遭輾，現送醫急救中。

據了解，93歲的陳翁今上午10點多時，騎機車沿著高雄巿鳳山區光復路西向直行，經過曹公路與光復路口時，遭要右轉的砂石車擦撞，陳翁跌倒在地，頭部撕裂傷、左手遭輾過，鮮血直流。警消獲報到場，將陳翁送往長庚醫院急救中。

警方初步研判，車禍原因應是陳翁在砂石車余姓司機（46歲）視線死角，又與大車距離過近導致意外。

內輪差要注意！高雄陳姓老翁今上午，騎機車在路上要右轉時，因未注意身旁的砂石車，不...
內輪差要注意！高雄陳姓老翁今上午，騎機車在路上要右轉時，因未注意身旁的砂石車，不慎遭擦撞，陳的左手遭輾，現送醫急救中。圖／讀者提供
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砂石老翁車禍

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