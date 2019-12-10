恐怖內輪差！九旬翁與砂石車擦撞 左手遭輾急救中

內輪差要注意！高雄陳姓老翁今上午，騎機車在路上要右轉時，因未注意身旁的砂石車，不慎遭擦撞，陳的左手遭輾，現送醫急救中。

據了解，93歲的陳翁今上午10點多時，騎機車沿著高雄巿鳳山區光復路西向直行，經過曹公路與光復路口時，遭要右轉的砂石車擦撞，陳翁跌倒在地，頭部撕裂傷、左手遭輾過，鮮血直流。警消獲報到場，將陳翁送往長庚醫院急救中。