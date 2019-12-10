將9貓虐死被動用私刑 警方：施暴者已遭法辦

新竹24歲彭姓男子以假愛心大量認養幼貓，再以各種殘忍手段將9隻幼貓虐死，甚至將施虐過程拍成影片，今年10月，彭的變態行徑遭愛貓人士發現，將其ＰＯ網，引發網友眾怒，事後彭向警方投案，坦承虐貓，被依違反「動保法」法辦；原以為事件落幕，今天卻傳出彭在本月初遭人動私刑，手腳被打斷，警方指出，雖然3名施暴者已與彭和解，但警方仍依違反「社維法」法辦，呼籲民眾別再使用暴力進行私刑正義。

遭爆料虐貓的彭男，從7月至10月分別向新竹縣收容所領養4隻貓，向民眾領養1隻貓，這5隻貓疑都遭彭虐死，彭還將施虐過程拍成影片，內容包括彭持單柄鐵鍋狠砸貓頭、持一字螺絲起子穿進貓掌、將貓活活淹死等，後續經不斷追查，發現彭共將9隻貓虐死，變態行徑引發網友熱議，不少憤怒網友甚至肉搜出彭是新竹市某間超商店員，吆喝要抓彭「給他好看。」之後，彭向警方投案，坦承虐貓遭法辦。

事發兩個月後，一名動保志工今天卻在臉書發文，指彭遭人動私刑，手腳皆斷，多處瘀傷，目前施暴者與彭已經達成和解，彭也深刻體會被虐小貓的感受，呼籲大家別再使用暴力。