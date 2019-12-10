反詐騙創新自製連環漫畫警語 桃警ATM前守最後防線

「你可能被詐騙」! 桃園市警局刑警大隊為鼓勵各分區強化反詐騙宣導，由各分局自行發想點子，設計自製各種反詐騙警語、圖片及貼紙，有的分局設計漫畫小女警、有的以連環漫畫反詐騙，各種自製有趣的反詐警語或圖片、貼紙，讓許多民眾存提款不免多看一眼，市刑大大隊長邱紹洲今天上午表示，各分局創新點子自製反詐騙圖片、貼紙或警語，目的就是提醒民眾轉帳、提款前，守住最後一道防線，不要被詐騙得逞。

社會頻傳利用假扮家屬子女慌稱欠債被綁架、或是網購商品、演唱票各式傳統詐騙手法，一直都有民眾到金融機構ATM提款、轉帳受騙，今天上午桃園市1名大學畢業的蕭姓社會新鮮人，因購買戲劇門票接到刷卡錯誤退款電話，前往ATM提款機操作退款，幸好員警剛好在場發現，阻止蕭女生活費被騙，日前一名婦女接到兒子欠債被綁電話，也險些被騙。

詐騙案層出不窮，桃園市刑大與各分局最近加強反詐騙宣導「勿讓詐騙車手得逞」，要求各分局在轄區ATM提款機張貼警語，全國統一的「注意! 操作ATM解除分期付款設定是詐騙電話」警語之外，中壢分局自製防詐及宣傳求職貸款反詐騙165小貼紙，中壢偵查隊配合不定時在ATM旁埋伏，防範車手提領。

龜山、蘆竹分局更發想設計自製漫畫版反詐騙宣導貼紙、圖片，龜山分局員警以年輕人喜愛的連環式漫畫，自製「你正在『解除分期付款設定錯誤』嗎? 這是詐騙，快打165」漫畫貼在ATM旁宣導反詐騙，蘆竹分局員警以漫畫小女警圖片，貼在ATM旁宣導「正在解除分期付款嗎? 這是詐騙」，提醒民眾提領操作前，多看一眼防範被詐騙。