BTS申請世運館演出受阻？運發局：假消息，今提告

網路近日瘋傳「BTS防彈少年團申請2019年於高雄世運主場館舉辦演唱會受阻」，被影射為是「高市府卡關」、「所以明年請父母好好投票」。場地主管單位高雄市政府運動發展局表示，確定為「假消息」，根本從未接到申請的相關公文。高雄市運發局長程紹同表示，經查證完全是假消息，今天會提告。

程局長說，接受到民眾的私訊來求證，BTS防彈少年團這件事情，運發局慎重的去查證，「完全是一個假新聞」，也馬上發新聞稿來澄清。對於這一類型的抹黑，對運發局造成影響，已經準備要提告。

假新聞是指他們根本沒有提出申請？。程局長說，他們完全沒有（提出），不僅是國家體育場，或者是高雄巨蛋，都去查相關的一個公文的往返，甚至於我們針對於經紀公司的名稱也做查證，「其實都沒有，完全，都沒有（提出）」。

至於提告的對象？程局長說，已經會像刑警大隊特偵組去報案，然後就針對去求償，至於以何條文求償？程紹同說，散布不實的消息，造成市府名譽受損，今天會提告，然後就去追查。