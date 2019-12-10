影／低溫騎車忽然摔倒路旁 熱心民眾急攙扶救婦人

台中市林姓婦人騎機車上路，疑似身體不適忽然連人帶機車倒地，嚇壞路旁用路人，熱心民眾連忙將婦人攙扶到路旁休息，但婦人不願透漏姓名，經警方耐心勸導，林婦才表明身分並說出家人聯繫方式，經119救護員檢視後身體無大礙，林婦家人將她帶回家休息。

上週三傍晚氣溫驟降，一名熱心民眾氣喘吁吁跑進台中市第一警分局西區派出所，「你們可以幫幫一個婦人嗎？」女警盧珮鈺聽後與民眾一同前往事發地點。

現場已有2、3位熱心民眾將婦人攙扶到路旁休息，經了解，婦人寒風中騎機車，行經一半不明原因摔倒，後方與附近熱心民眾趕緊將她扶起，並到旁邊騎樓下躲寒風細雨。

婦人不願表明身分，也不願說出家人的聯繫方式，盧員擔心婦人因天氣寒冷身體無法負荷，勸說婦人到所內休息或就醫檢查，婦人都搖搖頭拒絕，只說「休息一下就好」，並多次嘗試起身欲騎車回家，但每次起身都搖搖晃晃，讓人擔心。

盧員請線上巡邏員警楊智凱、陳子琦到場支援，並聯繫119救護員到場，經救護員檢視婦人身體無恙，在眾人勸說下，婦人坐上警車先回所內避寒休息。