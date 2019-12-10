影／轉個彎互不相讓 賓士男三字經「問候」貨車司機

台中市劉姓貨車司機6日上午開車行經東區十甲東路、振興路時欲左轉，在路口與欲右轉的賓士車互不相讓，劉倒車後向前，讓貨車與前車的距離拉近，導致賓士車無法插隊，未料惹來賓士車男駕駛不滿，在劉停等紅燈時，賓士男下車辱罵劉三字經，並不斷拍打貨車車身，劉事後報警，全案將依公然侮辱、違反道交條例罪嫌偵辦。

台中市第三警分局交通分隊表示，劉姓男子6日上午10時許，駕駛貨車行駛經東區十甲東路、振興路口時，與一輛賓士車發生行車糾紛，經調閱監視器發現，貨車與賓士車行駛在十甲東路上分別欲左轉、右轉振興路，兩車在路口互不相讓，貨車倒車後前進，讓賓士車無法插隊後往前行駛，但惹來賓士車男駕駛不滿，下車理論，並辱罵三字經，劉則不斷道歉，全程都被貨車的行車記錄器拍攝下來，劉事後報警處理。

警方表示，獲報後即派遣巡邏警力前往，並請劉隨同警員返回派出所提供行車記錄器畫面，但因畫面影像因雨勢鏡頭模糊，無法正確解析相關車牌，經警員連日積極調閱相關監視器畫面，已掌握駕駛賓士車的車主，將通知他到案釐清案情，全案將依法究辦。