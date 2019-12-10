18隻狗屍殘骸慘不忍睹 飼主任狗自生自滅被起訴

台中市民周姓男子領養貴賓、馬爾濟斯、博美、蠟腸等28隻狗，今年3月間因缺錢、及女友不喜歡，搬離租承租的套房，僅帶走10隻狗，未提供充足的飲水及食物，致其餘18隻狗因疾病、缺水、飢餓相繼倒斃，籠外犬隻屍體遭其他犬隻啃咬，屍骨四散，至4月28日，套房傳出惡臭，房東前往查看，發現15隻狗屍，另3具狗屍殘骸四散，台中地檢署今天依違反動物保護法起訴周男。

27歲的周男坦承他飼養的狗大量死亡，但否認違反動物保護法犯行，辯稱今年2月間底先死2隻，他沒錢辦理後事先放冰箱，後來要處理時，其他的狗紛紛死亡，應該是傳染疾病，至3月底，他因工作回來比較晚，沒時間處理狗的問題，女朋友不願意住，在外面找日租套房，但他還是回去稍作處理，順便給水跟食物。

檢察官查出，周男3月間搬離後，未處理狗屍體、未帶生病的狗就醫，未處理狗的排泄物，狗籠緊閉無充足的水及食物，極易使狗互相傳染疾病，至少飼養18隻狗，不處理狗屍及排泄物，使狗受到不人道待遇，違成18隻狗因疾病、飢餓互相撕咬死亡，足認周男有虐待、傷害、及宰殺的犯意。

起訴書指出，周男自2017年7月3日向王男承租台中市北區五權路的套房，約7、8坪大，在房屋內飼養20多隻狗，自今年3月間起自行搬離承租的套房，任這些狗自生自滅，使這些狗處於在擁擠、髒亂、充 排泄物及屍體，也無乾淨飲水及食物，也不帶生病的狗就醫。