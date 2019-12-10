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8旬老翁失溫癱坐公園長椅 眼尖警即刻救援

2019-12-10 10:47聯合報 記者張弘昌／即時報導

住桃園市平鎮區的8旬吳姓老翁，昨天下午趁著天氣回溫，一個人獨自到住家旁的公園散步，疑似體力不支癱坐在公園的長椅上，加上入夜後氣溫逐漸轉涼，老翁凍的瑟縮在長椅上發抖，所幸路過的警員發

現，及時護送老翁平安返家，否則後果不堪設想。

宋屋派出所所長姚金寶表示，昨天下午4時許，家住平鎮區廣達街的吳姓老翁，趁著難得放晴的好天氣，杵著拐杖獨自到廣達公園活動筋骨，疑似體力不支癱坐在公園的長椅上，加上夜幕低垂、溫度驟降，

老翁依著把手，縮著身子，冷到不斷的發抖。

所幸宋屋派出所警員王鈞民巡邏經過，眼角餘光瞄到公園長椅上似乎有個人影，王員以為眼花，又特定繞回查看，果然看見老翁臉色慘白的癱坐在長椅上顫抖。老翁被入夜的低溫凍到語焉不詳，王員利用

M-POLICE人臉辨識系統查出老翁身分，立即電召同仁駕著巡邏車及攜帶一些熱飲讓老翁暖身，平安護送老翁返家。

員警抵達老翁住家時，就看到心急如焚的老翁妻子，站在門外四處張望，看到老伴平安無恙的歸來，頻頻道謝並向警方表示，平常老翁都有運動的習慣，因為最近濕冷的天氣讓老翁一直悶在家裡，難得天氣

回暖，所以沒帶手機及證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷，還好有警方熱心的協助，不然後果不堪設想。

8旬吳姓老翁獨自前往住家旁公園散步，疑體力不支癱坐在公園的長椅上，入夜後失溫瑟縮...
8旬吳姓老翁獨自前往住家旁公園散步，疑體力不支癱坐在公園的長椅上，入夜後失溫瑟縮在長椅上發抖，所幸路過員警發現，及時護送老翁平安返家。圖／平鎮警分局提供
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8旬吳姓老翁獨自前往住家旁公園散步，疑體力不支癱坐在公園的長椅上，入夜後失溫瑟縮...
8旬吳姓老翁獨自前往住家旁公園散步，疑體力不支癱坐在公園的長椅上，入夜後失溫瑟縮在長椅上發抖，所幸路過員警發現，及時護送老翁平安返家。圖／平鎮警分局提供
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老翁人臉辨識

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