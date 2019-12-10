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國一北上火燒車2死 桃園市區大塞車

2019-12-10 09:13聯合報 記者曾增勳／即時報導

國道一號中山高今天早上發生2輛貨 貨櫃車發生追撞車禍，引發火燒車，造成駕駛妻兒不幸身亡，中山高北上大塞車，適逢尖峰時段，加上往高速公路國門陸橋修橋縮減車道，桃園市區往高速公路大塞車，許多 上班開車民眾塞在車陣獨，紛紛上班遲到。

中山高國道一號龜山段今早發生火燒車2人不幸， 國道北上及桃園往中山高方向市區大塞...
中山高國道一號龜山段今早發生火燒車2人不幸， 國道北上及桃園往中山高方向市區大塞車。記者曾增勳/攝影
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塞車高速公路國道

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