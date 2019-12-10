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天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱

2019-12-10 00:13聯合報 記者邱奕能／即時報導

高雄市新興區民主橫路上一棟大樓3樓起火燃燒，住在屋內的一對何姓夫妻及兒子見狀起火趕緊逃離，幸好消防員即時到場將火勢撲滅，無人員傷亡。

高雄市消防局9日晚間10點43分時獲報，在新興區民主橫路上的民宅起火，消防局立即出動前金、十全、新興3消防分隊4車29人到場拉水線灌救，於晚間11點04分時才 將火勢撲滅。

據了解，這間住戶住著一對何姓夫妻與兒子，3人見到電熱器疑似因過熱起火後，就及時逃離住家中，但屋內的床與衣物仍被大火焚燒。目前消防局火調科正進入火場釐清起火原因中。

高雄市新興區民主橫路上一棟大樓3樓起火燃燒，住在屋內的一對何姓夫妻及兒子見狀起火...
高雄市新興區民主橫路上一棟大樓3樓起火燃燒，住在屋內的一對何姓夫妻及兒子見狀起火趕緊逃離，幸好消防員即時到場將火勢撲滅，無人員傷
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高雄市新興區民主橫路上一棟大樓3樓起火燃燒，住在屋內的一對何姓夫妻及兒子見狀起火...
高雄市新興區民主橫路上一棟大樓3樓起火燃燒，住在屋內的一對何姓夫妻及兒子見狀起火趕緊逃離，幸好消防員即時到場將火勢撲滅，無人員傷亡。記者邱奕能／翻攝
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高雄市夫妻消防員

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