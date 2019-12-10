天冷要注意！高雄大樓暗夜火警 疑電暖氣過熱

高雄市新興區民主橫路上一棟大樓3樓起火燃燒，住在屋內的一對何姓夫妻及兒子見狀起火趕緊逃離，幸好消防員即時到場將火勢撲滅，無人員傷亡。

高雄市消防局9日晚間10點43分時獲報，在新興區民主橫路上的民宅起火，消防局立即出動前金、十全、新興3消防分隊4車29人到場拉水線灌救，於晚間11點04分時才 將火勢撲滅。