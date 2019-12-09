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火山爆發失蹤者恐全遇難！ 紐西蘭警方：未發現生命跡象

台東高職生意外墜樓不治 原因待警方調查

2019-12-09 22:40聯合報 記者羅紹平／即時報導

台東市豐盛街附近一棟大樓今天晚上5點多，發生1名年約17歲高職生，不明原因從5樓墜落地面，消防局救護人員抵達搶救，且送醫途中不斷給予CPR急救，並由台東馬偕醫院醫護人員接力搶救，晚上6點半仍宣告不治，至於高職生墜樓原因，待警方調查中。

今天傍晚5點多，一聲巨響，驚動台東市豐盛街附近一棟公寓大樓住戶，大樓住戶紛紛下樓查看，驚見一名高職生倒臥公寓大樓中庭的地板上，現場留有一個高職書包，管理員也通知家屬到場，警消人員趕到時，高職生心跳脈搏微弱，雖然救護人員不斷進行CPR急救，但高職生到院前已無呼吸心跳。

台東市豐盛街附近一棟大樓今天晚上5點多，發生1名年約17歲高職生，不明原因從5樓...
台東市豐盛街附近一棟大樓今天晚上5點多，發生1名年約17歲高職生，不明原因從5樓墜落地面，送醫搶救無效。記者羅紹平／翻攝
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台東CPR醫護人員

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