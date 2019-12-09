影／真害！老伯將10兩金飾藏洗衣機 貨櫃屋起火慘兮兮

澎湖縣西嶼鄉小門村入口處疑因整地燃燒雜草引發大火，火勢延燒至空地旁堆放雜物的貨櫃屋，火災沒有人受傷，火勢也在獲報後半小時左右撲滅，不過貨櫃屋主人在廢棄洗衣機內藏匿黃金10兩（市價約50萬元），消防人員得知後，半疑半信下敲打焦黑金屬板，陸續找出金戒指與金表等金飾，許姓老翁寬心不少。

澎湖縣府消防局指出，今天上午11點左右，縣道203線道路，位於西嶼鄉小門村入口處雜草燃燒，火勢相當猛烈，消防局派遣第二大隊、西嶼及白沙分隊人員前往灌救，不過火勢已延燒至一只貨櫃屋。

大火撲滅後，貨櫃屋所有人許姓老翁說，貨櫃屋堆放雜物，但裡面洗衣機內存放10兩黃金與1萬元現金，希望消防人員協助找尋。近年黃金價格飆漲，每錢黃金價格已經超過5千元，10兩黃金市價超過50萬元，許姓老翁與妻子在一旁著急不已，許翁還被妻子懷疑說謊，頻頻喊冤。

消防局表示，西嶼分隊人員協助搜尋，在火場中找出大火燒毀的洗衣機殘骸，殘骸上果然有發現疑似金飾的物品輪廓，消防人員用鐵槌小心敲打，陸續找出表面焦黑的金戒指與金表，現金則已全數燒毀。