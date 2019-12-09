0.7度低溫夜衝武嶺 警方寒夜營救5大學生

本月7日有5名大學生想要抓住合歡山首波瑞雪尾巴，在深夜騎3輛機車衝上氣溫只有0.7度的武嶺賞雪，雖然積雪已退，但5人保暖裝備帶不夠，在接近0度的松雪樓前險些凍僵，新城警分局合歡派出所員警獲報後，在深夜裡趕往營救，5名大學生最終成功脫險。

新城分局指出，這5名大學生騎3輛機車前往合歡山武嶺賞雪，但保暖裝備不足，行經關原段的合歡派出所時已受不了，於是躲進合歡所避寒，員警好心地幫這5名熱血青年啟動回溫SOP，包括提供毛巾擦拭、烘乾手套、用電熱扇、沖泡薑茶咖啡等驅寒措施，並提醒現在山上溫度可能接近0度，千萬不要逞強。

5人身體回溫後，決定還是要上山留下壯舉紀念，警方則叮嚀他們若遇任何危難，一定要馬上報警求助，以免發生危險。40分鐘後，其中1名大學生的機車在松雪樓前發生故障，動彈不得，5人受困在海拔3150公尺高山上，飽受寒風吹襲，只好打電話向合歡派出所求助，警員呂小平獲報後，立即攜帶工具組上山救援。

沒想到機車修理近1個小時還是無法發動，其中又有一名大學生發生嘔吐、頭痛、發抖等輕微高山症症狀，警員決定先將故障機車放在松雪樓前，迅速將5名大學生載回合歡派出所安置。

隔天早上，合歡山頭出了太陽，大學生再度上山試騎故障機車，竟然一發即動，頓時解決5人的困境，大學生在中午要下山前，頻向警員呂小平道謝。