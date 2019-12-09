影／機車闖雪隧竟不管紅斑馬鳴笛喊停 原來背後有洋蔥

國九大隊今天上午接獲通報，一名女騎士騎著機車闖入國五雪隧，從宜蘭往台北方向隧道內快速疾駛，讓路過汽車駕駛人嚇出一身冷汗。國九立即啟動兩輛「紅斑馬」追進雪隧，並在騎士身旁及後方不斷鳴笛廣播，提醒停車否則要被罰，但這名女子似乎聽不見，直到騎出雪隧才被攔截停車。

國道路警察局第九大隊上午接近8時許接獲坪林行控中心通報國道5號北向27.5公里的雪山隧道內，疑似有機車誤上國道。警方為防止危害發生，馬上派遣巡邏車前往查看，但機車騎士騎乘的速度很快，巡邏車在二線道的雪隧內不斷變換車道才追上，過程驚險萬分。

警方一路鳴笛示警，同時大聲廣播要女騎士停車，但她似乎充耳不聞，只見兩輛「紅斑馬」採取前後包夾方式，護送直到她騎車出了雪隧，並在國五北向9.2公里處石碇路段攔截下來。

經調查發現，闖入雪隧的陳姓女駕駛(77年次)本月6日離家後不見蹤影，她的母親這兩天急著找女兒，還通報失蹤人口；但因陳女患有思覺失調症，對於員警詢問都無法正常表達，以致在雪隧內快速騎車時，對於廣播警示也沒有反應。