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匯款太緊張被誤認成車手 警到場意外幫他現省15萬

2019-12-09 14:06聯合報 記者柯毓庭／即時報導

王男因匯款太緊張被誤認成車手，引起警方關注，卻也因此使警方察覺王男遭到詐騙，順利...
王男因匯款太緊張被誤認成車手，引起警方關注，卻也因此使警方察覺王男遭到詐騙，順利攔截。圖／警方提供
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家住新北市中和區的王姓男子（24歲），日前接獲一通自稱網購客服人員的來電，告知他先前下訂的網購因內部設定錯誤導致每個月將自動扣款，要求王男到ATM依照指示操作解除設定，匯款15萬元至指定戶頭。因王男因操作時神色慌張，員警以為王男是車手，派出巡邏警力到場查看，才發現王男遇到詐騙，即時攔阻成功。

中和警分局國光派出所上月5日晚間10時許接獲民眾報案，指稱一名男子在某超商的ATM前神色緊張的不斷透過電話指示操作ATM，疑似是車手，經派出巡邏警力到場查看後，發現原來王男是接到詐騙電話，宣稱他的網購設定錯誤，需要進行解除。

由於對方非常了解王男的網購商品明細，讓他信以為真，急忙至ATM提款機準備依照指示轉帳15萬元來解除設定，幸警方誤認他為車手，趕到現場了解情況才及時勸阻，在警方細心勸說下，王男才恍然大悟自己差點受騙上當，他也由衷感謝警方的協助，頻向警方道謝。

中和警分局提醒，凡遇不明或可疑電話，提及監管帳戶、ATM解除分期付款或退款等字眼者，一定要要謹記「防詐騙3C要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，切記勿輕易將財物交給對方，並籲請民眾將此訊息告知身邊的親友，以提高民眾的防詐騙之共識與警覺。

王男因匯款太緊張被誤認成車手，引起警方關注，卻也因此使警方察覺王男遭到詐騙，順利...
王男因匯款太緊張被誤認成車手，引起警方關注，卻也因此使警方察覺王男遭到詐騙，順利攔截。圖／警方提供
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詐騙車手

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