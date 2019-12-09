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2歲大胃王女童超會吃 9年後現況曝光

女大生騎機車撞護欄路桿慘死 警追查原因

2019-12-09 12:16聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

22歲謝姓大學夜間部女學生今天上午6點多騎車，被發現人車倒在台13甲線（尖苗公路）苗栗縣造橋鄉、後龍鎮交界下坡路段，她頭部、胸部受重創，全身都是血，苗栗縣政府消防局頭屋分隊救護車趕現場，謝女失去呼吸心跳，送醫後仍回天乏術。

警方據報處理，調閱附近監視器，初步發現她生前騎車從北向南，沒有與其他車輛發生明顯碰撞，機車疑先擦撞路邊護欄後，頭部正面撞擊號誌桿，安全帽飛落，車禍原因正進一步調查中。

謝姓大學夜間部女學生今天上午騎在台13甲線（尖苗公路）苗栗縣造橋鄉、後龍鎮交界路...
謝姓大學夜間部女學生今天上午騎在台13甲線（尖苗公路）苗栗縣造橋鄉、後龍鎮交界路段車禍，送醫後仍回天乏術。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣救護車

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