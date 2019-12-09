獨／虐殺事件後母牛受驚防陌生人 可喜另1隻小牛今能站

7日台東縣卑南鄉內發生殘忍虐殺牛隻事件 ，在萬萬畔牧牛的張姓飼主當天下午4點發現，他在溪邊放牧的8隻牛，有3隻遭不明人士惡意虐殺，1隻小公牛原地遭肢解，另1隻小公牛腦部遭重擊倒地不起，還1隻母牛「波蜜」身上被砍多刀且割唇。張姓飼主今天上午開心表示，老天還是有眷顧，倒地2天的白色小牛已站起來，緩緩走動，只要牠能吃，就沒事了。

台東警方表示，警方正積極偵查，不排除張姓飼主牧牛的附近的果園農友，因果樹遭到牛 隻啃食、踩踏受損，才找牛動刀洩恨，由次附近有5、6處果園，警方還在清查過濾，並約談附近果園農友，以釐清案情。

張姓飼主說，如果是鄰果園的農友做出這麼殘忍的事，他難以接受，十年前他就在溪邊放牧牛隻，鄰近的釋迦果園是在他養牛之後才來種，就算有牛啃食果樹枝葉，可以找他索賠，怎可殘忍虐殺牛隻。