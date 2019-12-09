老父走了兒無近照好遺憾 暖警貼心動作意外幫大忙

台中市廖姓老翁在去年底因迷途被市民通報警方到場協助，當時第五警分局東山所的警員廖煥文受理後，發現廖手上有協尋手環，警員依手環資訊通知家人到所帶回，另外也在通知家屬前，先拍攝老翁的照片，以免老翁走失，未料老翁今年9月不幸過世，老翁兒子想要懷念父親時，卻發現沒有父親的近照，廖兒想到當初父親曾走失到派出所，因此打電話到派出所求助，警方找出當時承辦警員，翻箱倒櫃找出相片後，讓廖兒沒有遺憾，警方也說「沒想到當初一個順手動作幫了大忙」。

台中市廖姓老翁（79歲）在去年11月30日在北屯區東山路不斷對往來的市民求助「我迷路了」，市民通報警方到場協助，第五警分局東山所警員廖煥文將老翁帶回派出所，發現老翁手上有協尋手環，順利聯絡到家屬到場，警員在聯絡家屬前，擔心老翁若又迷途的話，若身上又沒有協尋手環，可能會拖延到通知心急如焚家屬的時間，因此先拍攝老翁的相片，以利未來同事若受理的老翁迷途案件時，可以派上用場。

今年11月14日，東山派出所接獲廖姓老翁兒子的電話，廖兒稱父親已在今年9月間不幸過世，迄今仍十分想念父親，然而整理父親遺物時才發現，父親還在世時，家人幾乎少與父親拍照，現在竟成遺憾，因想到父親曾在去年底的時候因迷途到派出所，所以詢問警方是否有拍攝父親生前的相片，可讓家屬懷念。

當時東山所警員黃暉翔獲報後，協助聯絡當時的承辦警員廖煥文，廖翻箱倒櫃找出老翁的相片後，提供給廖兒，廖兒看到警方真的有父親近照，如獲至寶，還不斷跟警方說「沒想到真的有」，承辦的警員也說，「沒想到當初順手做的動作，可以幫到家屬忙，十分意外」。