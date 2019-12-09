親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

影／又是酒駕釀禍 男子開車逆向闖紅燈撞5車2人受傷

2019-12-09 10:29聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市民族路、國華路口昨天傍晚5點多發生車禍，一輛轎車從民族路一路逆向，闖紅燈過國華路，撞及國華路口停等紅燈的2輛機車及3輛轎車，其中1輛機車被正面撞擊，騎士被驚悚撞飛。

這場車禍造成2名騎士受傷送醫，並無大礙，現場一片狼藉，警方測得肇事的35歲許姓男子呼氣酒精度每公升0.47毫克，全案依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許姓男子涉嫌酒駕，逆向闖紅燈撞5輛轎車、機車造成2傷，1輛機車被正面撞飛，毀損相...
許姓男子涉嫌酒駕，逆向闖紅燈撞5輛轎車、機車造成2傷，1輛機車被正面撞飛，毀損相當嚴重。記者范榮達／翻攝
分享
許姓男子涉嫌酒駕，逆向闖紅燈撞5輛轎車、機車造成2傷，1輛機車被正面撞飛，毀損相...
許姓男子涉嫌酒駕，逆向闖紅燈撞5輛轎車、機車造成2傷，1輛機車被正面撞飛，毀損相當嚴重。記者范榮達／翻攝
分享

車禍酒駕

延伸閱讀

合歡山公路貨車墜谷 確定酒駕

影／酒駕硬闖還怪「警方要我命」 北市警開記者...

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕...

疑闖紅燈害人摔車受傷還逃走 他辯不知道仍被判...

相關新聞

不爽官司敗訴燒宮廟洩憤 林森四面佛縱火案逮2嫌

2019-12-09 10:07

好狠毒！ 放牧幼牛慘遭虐殺肢解 飼主大罵病態

2019-12-08 23:50

母女爭吵想不開 員警溫情陪伴深夜徘徊街頭少女

2019-12-09 10:29

苗警聯手店員防詐 2個月阻187萬

2019-12-09 00:19

郵局要下架ATM反詐警語 員警：情何以堪？

2019-12-09 00:17

合歡山公路貨車墜谷 確定酒駕

2019-12-09 00:00

未見煞車痕！老車高速撞樹 兄弟雙斷魂

2019-12-08 23:55

逃過一劫！途中拋錨 4人棄車突冒火

2019-12-08 23:53

新店上龜山橋傳意外 2車6人輕傷警調查肇因中

2019-12-08 23:28

真的太暖！草屯警消忍寒雨6小時 午夜找回失智翁

2019-12-08 22:42

警員執行總統交通勤務被撞傷 內政部長徐國勇慰問家屬

2019-12-08 18:00

檢舉達人傾巢出 臉書各地創專頁PO照貼文酸到爆

2019-12-08 17:41

影／這是那招？萬里區間測速 出隧道前他急煞停車

2019-12-08 16:26

20年賓士撞榕樹釀兄弟雙亡 疑高速自撞無煞車痕

2019-12-08 16:18

影／酒駕硬闖還怪「警方要我命」 北市警開記者會打臉

2019-12-08 16:16

以為破案要拿回被詐金錢 誰知又是詐騙集團

2019-12-08 14:31

台中太平有刺胎怪客 受害車主：未與人結怨

2019-12-08 14:07

「有求必應」四面佛竟遭縱火 嫌犯搭小黃逃行蹤被掌握

2019-12-08 13:45

台南檢舉魔人被上銬帶走 網友紛紛叫好「是磨人吧」

2019-12-08 13:01

影／三男停車場亂放信號彈 險釀成火燒車

2019-12-08 12:52

阿公郵局領包裹 陪同女移工被丟在原地急得眼眶紅了

2019-12-08 12:40

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

2019-12-08 12:37

影／疑無力還債 男子逛士林夜市遭棍棒狂打

2019-12-08 12:35

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

2019-12-08 12:04

九旬阿嬤跳針「中藥行找人」 暖女警助尋家人守安全

2019-12-08 11:58

男子坐區間車肘擊鄰女 警方獲報依傷害罪嫌法辦

2019-12-08 11:36

賓士車齡20年 自撞路樹兄弟同車身亡

2019-12-08 11:33

2名酒醉女子狂歡後遇行車糾紛 卻出手傷警下場慘

2019-12-08 11:25

1隻遭肢解2隻遭割傷 台東農民溪邊牧牛得罪誰了？

2019-12-08 10:55

屏東上演緝毒追逐戰 2人駕車逃逸擦撞3車就逮

2019-12-08 10:26

搶占停車位占用人行道 台南路霸亂象千奇百怪

2019-12-08 10:06

不滿工地被檢舉損失慘重 兩工地商持槍飛車尋仇吃牢飯

2019-12-08 09:43

車子開到一半成火球 海大3學生驚魂

2019-12-08 09:19

小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

2019-12-08 08:02

影／台南仁德民宅清晨失火 1女遭濃煙嗆傷送醫

2019-12-08 07:57

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56

新店上龜山橋兩車對向衝撞 車上6人受輕傷

2019-12-08 22:41

牛被大卸八塊後全留現場 老刑警：從警近30年沒見過

2019-12-08 15:25
看更多

熱門文章

台南檢舉魔人被上銬帶走 網友紛紛叫好「是磨人吧」

2019-12-08 13:01

牛被大卸八塊後全留現場 老刑警：從警近30年沒見過

2019-12-08 15:25

豆漿店打烊驚見「國軍大咖」光顧 網友暴動讚：有guts

2019-12-08 21:41

影／這是那招？萬里區間測速 出隧道前他急煞停車

2019-12-08 16:26

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

2019-12-08 12:37

檢舉達人傾巢出 臉書各地創專頁PO照貼文酸到爆

2019-12-08 17:41

影／謝和弦台中夜店開唱又惹「麻」煩？ 警：未獲檢舉

2019-12-08 11:24

人妻欲斷已逝婚外情 人父偷拍裸照挽不回慘判刑

2019-12-08 18:41

1隻遭肢解2隻遭割傷 台東農民溪邊牧牛得罪誰了？

2019-12-08 10:55

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

2019-12-08 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top