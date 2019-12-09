影／又是酒駕釀禍 男子開車逆向闖紅燈撞5車2人受傷

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苗栗市民族路、國華路口昨天傍晚5點多發生車禍，一輛轎車從民族路一路逆向，闖紅燈過國華路，撞及國華路口停等紅燈的2輛機車及3輛轎車，其中1輛機車被正面撞擊，騎士被驚悚撞飛。

這場車禍造成2名騎士受傷送醫，並無大礙，現場一片狼藉，警方測得肇事的35歲許姓男子呼氣酒精度每公升0.47毫克，全案依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康