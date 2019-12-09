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不爽官司敗訴燒宮廟洩憤 林森四面佛縱火案逮2嫌

2019-12-09 10:07聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

林森北路四面佛宮廟昨遭人縱火，4女嗆傷送醫。 圖／本報資料照片
林森北路四面佛宮廟昨遭人縱火，4女嗆傷送醫。 圖／本報資料照片
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台北林森北路四面佛火警案，警方依監視器畫面懷疑身著紅色雨衣、腳部著火的男子涉嫌縱火，循線追查原來是因私人官司敗訴心懷不滿，才會教唆縱火，警方目前已逮捕涉嫌教唆縱火的李嫌和縱火男鄭嫌2人，全案訊問後將在下午移送台北地檢署偵辦。

據悉，李男和陳姓廟公日前在網路上互嗆，事後李男即遭人痛毆受傷，懷疑廟公找人打傷自己，經提告洩憤，但廟公堅稱是別人打的，與他文官，檢方調查後以不起訴處分。

打架演變的私人官司，最終不起訴收場，李男認為事情沒水落石出，疑似不滿陳姓廟公行為，才用以1萬元代價，教唆鄭男到四面佛公廟縱火。

前日早上8時許，林森北路「和益金銀」住商綜合大樓一樓的「林森四面佛梵天分舍」宮廟，燃起熊熊大火，黑色濃煙濃煙竄上5層樓高，警消共救出大樓134位民眾，疏散500人，幸只有4女嗆傷無礙。

警方根據目擊者指證，及監視器畫面研判這次樁縱火案，鄭男穿著紅色雨衣、頭戴安全帽的男子，縱火前在一旁永盛公園著裝，並向彩卷行員工稱，「我是來維修的」。

監視器畫面清楚拍下，起火後，鄭男衝出四面佛梵天分舍，鞋子、小腿還不慎著火，有明顯火光，認定他涉嫌縱火，還燒到自己雙腳，才會快速逃離。

警方昨日追查鄭男後犯至萬華一帶閒晃，最後變裝後，從捷運龍山寺站搭車離去，專案小組昨傍晚在北市文山區逮捕鄭嫌，並追出鄭是受僱縱火，昨深夜在新北新莊去逮補李嫌，全案將在下午移送檢方複訊。

鄭男穿著紅色雨衣涉嫌縱火後逃逸。記者蔡翼謙／翻攝
鄭男穿著紅色雨衣涉嫌縱火後逃逸。記者蔡翼謙／翻攝
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林森北路四面佛宮廟昨遭人縱火。 圖／本報資料照片
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縱火四面佛

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