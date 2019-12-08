新店上龜山橋傳意外 2車6人輕傷警調查肇因中

新北市新店區上龜山橋今天晚間7時50分發生一起車禍，一名簡姓男子（35歲）開車自新店往烏來方向過橋時，疑因不明原因跨越雙黃線後，撞上對向來車駕駛吳姓男子（67歲），造成交通一度中斷，幸無人重傷，上龜山橋也於晚間9時20分恢復雙向通車。

消防獲報到場後，將簡男與吳男、吳男車上的4名女性送往新店慈濟醫院，6人均僅受輕傷，由於警方到場時兩車駕駛均已送醫，警方將到醫院了解有無酒駕情勢，以及詳細車禍原因。 簡男開車行經上龜山橋往烏來方向時，疑因不明原因跨越雙黃線後，撞上對向吳男來車，幸兩車6人均僅受輕傷。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook 簡男開車行經上龜山橋往烏來方向時，疑因不明原因跨越雙黃線後，撞上對向吳男來車，幸兩車6人均僅受輕傷。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook 簡男開車行經上龜山橋往烏來方向時，疑因不明原因跨越雙黃線後，撞上對向吳男來車，幸兩車6人均僅受輕傷。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook 簡男開車行經上龜山橋往烏來方向時，疑因不明原因跨越雙黃線後，撞上對向吳男來車，幸兩車6人均僅受輕傷。記者柯毓庭／翻攝 分享 facebook