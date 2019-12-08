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逃過一劫！途中拋錨 4人棄車突冒火

2019-12-08 23:53聯合報 記者吳淑君／基隆市報導

三名海洋大學學生前天搭王姓男子廂型車出遊，回程突火燒車，四人及時逃生嚇出冷汗。 ...
三名海洋大學學生前天搭王姓男子廂型車出遊，回程突火燒車，四人及時逃生嚇出冷汗。 圖／基隆消防局提供
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三名國立海洋大學學生，前天搭乘由教友王姓男子駕駛、教會所有的老舊廂型車到九份玩，返程回到基隆市區途中，車子突然故障、方向盤無法轉向；王緊急停車後，四人棄車逃生，沒多久廂型車就冒火燒成火球，把四人嚇出一身冷汗，幸好沒人受傷。

據了解，這輛廿年的老舊廂型車平常就經常故障報修。從事汽車保修廠的男子李順益說，老舊車極可能漏油，如果長時間下坡或急速開車，排氣管受熱，漏油又剛好滴在排氣管，燃點到了就會燒起來；汽油管破裂也可能釀火燒車

李順益說，老舊車安全問題多，就算定期保養檢查，也只能檢查油管外觀，漏油在排氣管上，儀表板不會顯示出來，也沒有預警功能；這次還好車主反應很快，及時跳車保命。

警方調查，卅四歲王姓男子前天上午駕駛教會的老舊廂型車，載同事教友的海洋大學二男一女三名學生到新北市瑞芳區九份玩。下午一行人準備返家，車子已回到基隆市區行經中正路、海大側門時，王突然覺得方向盤愈來愈重，最後整個方向盤完全轉不動。

王覺得不對，緊急停車後要三名海大學生趕緊下車，他自已也打開車門逃生； 四人才下車沒多久，車頭就開始冒煙，接著引擎室竄出火苗，火勢瞬間變大，車頭燒成一團火球，四人驚魂未定，直至消防局獲報趕到將火勢撲滅。

基隆海洋大學火燒車大學生

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