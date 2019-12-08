未見煞車痕！老車高速撞樹 兄弟雙斷魂

高雄邵姓男子昨晚載著胞弟駕車衝撞路樹，衝擊力強大，讓車體都被撞成U字形。 記者邱奕能／翻攝 分享 facebook

邵姓男子昨天凌晨駕駛轎車搭載胞弟行經鳥松區時，高速衝撞路樹，邵當場身亡，右前座胞弟重傷送醫也不治；檢警在現場未發現煞車痕，研判車速過快肇禍，因駕駛當場死亡，沒有送醫，警方第一時間未聞到酒氣，但為了釐清原因，法醫已採體液送化驗確認。

據了解，肇事路段筆直，案發時沒有其他車輛經過，排除受外力影響；該車車齡廿年，沒煞車直接高速衝撞路樹，是否與機械或駕駛行為有關，檢警也將一併調查。

檢警調查，四十一歲邵姓男子在鳥松區擔任車行業務員，與卅七歲胞弟都沒有結婚，兩兄弟感情非常好；前晚，弟弟到哥哥的公司幫忙，昨天凌晨零時許下班後，兩人開車一起離開返回住處。

零點卅六分左右，車子行經神農路靠近松浦路口時，不知何故突高速直接撞上路邊榕樹，兩人受困車內。

警、消到場將兩人救出，但駕駛邵姓男子因頭部重創，已明顯死亡，右前座胞弟左手臂骨折斷裂大量出血，奄奄一息，救出送醫仍回天乏術。

據救難人員形容，肇事車輛屬歐系轎車，車體扭曲成U字型，車頭已斷成兩半，衝擊力道猛烈，「後車廂都被推到駕駛座位置了。」

警方事後檢查兩人身上和車上物件，兩人手機上都有胞姊來電，時間就顯示在事故後不久；家屬接獲警方才知發生意外，到場痛哭，難以接受。檢察官昨天相驗，兩兄弟身體均受創嚴重，認定死因就是高速撞擊導致。