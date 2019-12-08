真的太暖！草屯警消忍寒雨6小時 午夜找回失智翁

南投縣草屯鎮87歲李姓老翁因罹患失智症，前天傍晚外出散步後失蹤，因近期溫度驟降且當時下雨，家人因此急得報警，並上網PO文協尋；草屯警方獲報後除通知周邊警力，也請消防隊協助，經近6小時終於找到人，所幸李翁健康無礙。

草屯警分局指出，局內豐城派出所於6日晚間獲報，住在南埔里有失智症狀的李翁下午5時外出散步後失蹤，而因當時正值低溫且下雨，若未立即尋獲，八旬老翁恐淋雨露宿山區，後果將不堪設想，因此指示全力搜救。

豐城所黃崇榮立即率領警員林詮智、姚東洋，從失蹤地點往外搜尋，並通知鄰近中正所和雙冬所，以及消防局動員10人組成搜索網，但未果，直至晚上7時有民眾回報訊息得知，隘寮溝附近有名老人在問路，經確認其穿著特徵應該是李翁。

而搜索期間，警消不敢鬆懈，在寒冬雨夜尋遍道路街巷，連墓仔埔也繞尋多次，午夜11時在草屯往國姓的中潭公路、坪林中正路炎峰橋頭爬坡處，距離失蹤地點將近4公里處成功尋獲李翁，並速將他帶回派出所，且提供溫水、餅乾充飢。