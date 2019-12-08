檢舉達人傾巢出 臉書各地創專頁PO照貼文酸到爆

「檢舉達人」因不滿交通亂象勤拍照，除向警方檢舉違規，臉書更因此出現大量「翻轉交通違規」粉絲專頁，且遍地開花，除六都外，南投、新竹和國道都有，其中南投專頁日前一次PO出20多張檢舉照，更因貼文「酸到爆」被轉發熱議。

而「翻轉南投交通違規」粉絲頁日前PO出已遭檢舉的跨越雙黃線違規照，全集中在台14甲線清境農場幼獅路段，貼文「酸到爆」指出，一邊享用熱可可，一邊悠哉按快門，渡假時也不忘檢舉，要誇（跨）線才會轉彎，技術如此差勁，請把駕照剪一剪吧，別出門害人了」，被網友轉發分享引發熱議，但正反意見不一。

有網友認為，該路段根本就是個「陷阱」，因前車要等待右轉進入，後方車從左側切難免會跨線、釣魚式拍照違規檢舉、檢舉這種沒什麼好得意，不如去檢舉烏龜車、逼車、違規走路肩等危害比在這點還大的、檢舉沒錯但話也太酸了等看法。

但也有人支持拍照檢舉並表示「違規魔人比檢舉達人更可怕」、被拍真是剛剛好、檢舉是法律賦予的權利，另有人補充這種社團全台目前有上萬個檢舉人等說法，「翻轉大高雄交通違規」粉絲頁也跨縣市留言，直問「哪個點好蹲要跟網友講呀」。

「翻轉南投交通違規」粉絲專頁昨則更新貼文貼出全台「翻轉交通違規」粉絲專頁網址，其中有大台北、大新北、大桃園、大新竹、大台中、南投、大台南、大高雄，以及國道和路安專案，可看出涵蓋範圍相當廣泛。

唯該「翻轉交通違規」粉絲頁遍地開花且漸具規模，且未隱匿違規車輛車牌及公告PO網，有民眾疑惑是否為公部門所設置；南投縣警察局交通隊強調，該系列粉絲頁並非警方設置，而檢舉照須依規定向警方檢舉，經認定違規事實才會開罰。