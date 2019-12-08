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影／這是那招？萬里區間測速 出隧道前他急煞停車

2019-12-08 16:26聯合報 記者吳淑君／即時報導

有民眾在臉書「爆怨公社」PO出一段影片，4日下午駕車行駛新北「萬里隧道」，發現一輛轎車入隧道時車速很快，快出隧道口車輛減速停下，試圖拖延停留時間，引起議論，新北市金山警分局表示，如車輛有違停情形，依道路交通管理處罰條例第55、56條，可處罰駕駛人300元至2400元罰鍰。

金山分局表示，駕駛人如在「區間平均速率執法」路段內嚴重超速行駛，為避免超速而在隧道出口處前緊急煞車甚至停等，有造成後方駕駛人無法反應造成追撞危險情形，而嚴重危害交通安全。

此行為已構成道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停者」，可處罰駕駛人6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照3個月。

許多人看到這影片，大罵「這腦子裝什麼」、「這種駕駛技術真不灑脫，敢開快車就要敢收罰單」。金山交通分隊長林宏志呼籲，駕駛人應於速限內，以穩定速率行駛「區間測速路段」，有助於提升行車效率與安全。

「區間平均速率」指車輛行經某路段特定兩點之間，除以所行駛的時間，即為平均速率，車輛攝影點，並不像路邊常見的固定測速照相，有直接偵測車輛速率的功能，攝影點只是單純拍攝、紀錄車輛進入及離開測速路段的時間，進入時如果車速過快，駕駛人請不要太緊張，後續調整車速至速限左右後，持續穩定行駛通過即可。

區間測速目前已在台2線萬里隧道、台9線北宜公路、台北市自強隧道等路段使用，對抑制超速違規及降低交通事故成效良好，2020年1月起將在新北台64線中和路段、新店環河路、桃園及雲林台61線等實施，金山警分局提醒用路人要注意行經區間測速路段注意事項，以免荷包失血。

有民眾4日下午駕車行駛新北「萬里隧道」，發現一輛轎車入隧道時車速很快，快出隧道口...
有民眾4日下午駕車行駛新北「萬里隧道」，發現一輛轎車入隧道時車速很快，快出隧道口車輛減速停下，試圖拖延停留時間，引起議論。圖／金山警分局提供
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