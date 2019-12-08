牛被大卸八塊後全留現場 老刑警：從警近30年沒見過

台東驚傳溪邊放牧的牛隻，竟遭不明人士殺害肢解或凌虐割傷（如圖馬賽克處）。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook 台東前天發生離奇命案，就連老刑警都說「這案子真的太怪了，把牛殺了，大卸八塊，肉塊全留在現場，非偷殺吃肉」幹了快30年刑警，台東警分局偵查隊長許建坤也說，沒見過這種命案。

這起牛被虐殺肢解命案，在純樸鄉下引起議論，也讓地方人心惶惶，小牛無辜遭虐殺，有鄉民擔憂「愈想愈恐怖，萬一是毒犯毒癮發作，或思覺失調症患者發作所為，今天殺牛，明天會不會殺人？」台東警方表示，警方會盡快查明真相，請民眾不必過度擔憂。

台東警分局表示，殺害牛隻觸犯動物保護法第25條，可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元不等罰款，目前全案由偵查隊調查中，會調閱事故地點周邊道路監視器畫面，過濾可疑人車，目前有四種可能，也是偵查方向：一、釐清張姓飼主有無跟人結怨（飼主告知警方未與人結怨），對方殺牛洩忿； 二、鎖定轄區毒犯毒癮發作產生幻覺虐殺牛隻；三、鎖定轄區思覺失調症患者清查；四、民眾酒後亂性脫序殺牛。

許建坤說，「幹了快30年刑警，不曾見過這種命案」，竟有人不是為了吃肉，凌虐殺害肢解牛隻，被大卸八塊的小牛殘塊就散佈在溪邊，另有，2隻牛身體多處被人割傷。許建坤說，表示若非飼主與人結怨，就是毒蟲發作幻覺幻聽或是酒醉亂行、也有可能是轄區身心病友，警方正全力偵辦。