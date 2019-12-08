親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

藝術展作品 一根天價香蕉賣12萬....竟被吃掉了

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

以為破案要拿回被詐金錢 誰知又是詐騙集團

2019-12-08 14:31聯合報 記者廖炳棋／即時報導

刑事局指出，黑色星期五購物潮剛過，除賣家下殺折扣、買家網購搶便宜外，親友揪團購物也別忘小心詐騙集團，以免成為假冒公務機構(公務員)以及操作ATM詐騙手法的目標，掉入詐騙話術及三階段陷阱。

一名年約30歲的林姓業務，上周接到自稱北市刑大的男警官來電，表示日前9月份時，林姓業務報案的網購遭詐騙案已破案，可以返還遭詐騙金錢，並稱會將破案資料傳給當初受騙使用的帳戶銀行，由銀行與林姓業務聯繫。

隔天晚間6時許，林姓業務就接到自稱兆豐銀行人員來電，要求林姓業務就近郵局ATM查詢餘額、交易時間與經辦編號，確認有無退款金額進帳，重複操作多次後還是沒有金額進帳，因此假銀行人員聲稱林姓業務帳戶有密碼鎖定須要解除，要求林姓業務改手動操作，林姓業務聽從指示將3萬元，從兆豐銀行帳戶轉至對方指定的郵局帳戶，然而假銀行員又稱林姓業務按錯了，導致錢沒有轉進反而轉出，要求林姓業務將帳戶內剩餘近2萬元領出，就近到超商用ATM存入剛指定的郵局帳戶，必須經過資料傳輸後，才能將退款金額全數領出，然而林姓業務左等右盼到夜間10時卻再也沒等到假警察或假銀行人員消息，才驚覺又遇上詐騙，共計遭詐5萬元。

警方說，以往詐騙集團以假冒公務機構(公務員)詐騙會有3階段詐騙話術陷阱:

1、先假冒電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費。

2、轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

3、再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」。

現在歹徒會先假扮成警務人員，聲稱上次遭詐騙案件已破，要返還遭詐款項，再轉接假銀行員進行操作ATM詐騙，警方請民眾應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款、解除密碼鎖定或確認資料傳輸功能。

詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒公務機構(公務員)及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的公務機購或銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，千萬不要因為對方說出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽聞「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應掛上電話後向來電公務機購進行確認，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙臉書上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

刑事局提醒民眾小心詐騙。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局提醒民眾小心詐騙。圖/記者廖炳棋翻攝
分享

詐騙集團警察公務員

延伸閱讀

修杰楷遭詐騙集團盯上 差一步到提款機取錢

兩名16歲少年被詐團吸收 父母連帶要賠340...

強碰對手 ATM布點靠戰略位置搶市

玉山ATM 進駐台鐵站內全家超商

相關新聞

「有求必應」四面佛竟遭縱火 嫌犯搭小黃逃行蹤被掌握

2019-12-08 13:45

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

2019-12-08 12:37

賓士車齡20年 自撞路樹兄弟同車身亡

2019-12-08 11:33

車子開到一半成火球 海大3學生驚魂

2019-12-08 09:19

1隻遭肢解2隻遭割傷 台東農民溪邊牧牛得罪誰了？

2019-12-08 10:55

2名酒醉女子狂歡後遇行車糾紛 卻出手傷警下場慘

2019-12-08 11:25

影／台南仁德民宅清晨失火 1女遭濃煙嗆傷送醫

2019-12-08 07:57

台中太平有刺胎怪客 受害車主：未與人結怨

2019-12-08 14:07

台南檢舉魔人被上銬帶走 網友紛紛叫好「是磨人吧」

2019-12-08 13:01

影／三男停車場亂放信號彈 險釀成火燒車

2019-12-08 12:52

阿公郵局領包裹 陪同女移工被丟在原地急得眼眶紅了

2019-12-08 12:40

影／疑無力還債 男子逛士林夜市遭棍棒狂打

2019-12-08 12:35

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

2019-12-08 12:04

九旬阿嬤跳針「中藥行找人」 暖女警助尋家人守安全

2019-12-08 11:58

男子坐區間車肘擊鄰女 警方獲報依傷害罪嫌法辦

2019-12-08 11:36

屏東上演緝毒追逐戰 2人駕車逃逸擦撞3車就逮

2019-12-08 10:26

搶占停車位占用人行道 台南路霸亂象千奇百怪

2019-12-08 10:06

不滿工地被檢舉損失慘重 兩工地商持槍飛車尋仇吃牢飯

2019-12-08 09:43

小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

2019-12-08 08:02

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56

疑妻外遇約出他 用「刀」談判

2019-12-08 00:27

押犯人警車翻落國道 2警住院

2019-12-07 23:53

爭賣花利益？ 北市四面佛宮廟遭縱火

2019-12-07 23:51

賞雪潮…合歡山貨車墜谷1死 女童拋出車外獲救

2019-12-07 23:45

一氧化碳中毒 桃園今年35人送醫

2019-12-07 23:41

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

2019-12-07 23:37

身上沒蓋被 桃市40歲街友猝死

2019-12-07 23:37

新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

2019-12-07 22:48

陳小春演唱會香港學生舉布條抗議 警方冒低溫維安管制

2019-12-07 21:27

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

陳小春演唱會遭噴漆「無恥、支那」 警方調監視器抓人

2019-12-07 17:37

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

2019-12-07 17:01

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14
看更多

熱門文章

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

車子開到一半成火球 海大3學生驚魂

2019-12-08 09:19

色房東覬覦女房客姿色 竟伸狼爪被判3年6月

2019-12-08 00:14

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

2019-12-07 23:37

蔡英文總統到台南輔選 交管員警遭撞生命徵象穩定

2019-12-07 17:11

蔡英文總統到台南輔選王定宇 交管員警遭撞後腦流血

2019-12-07 16:38

因為這個舉動 他6分鐘被連開2張無照駕駛罰1萬2傻眼

2019-12-07 20:06

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

2019-12-08 12:37

1隻遭肢解2隻遭割傷 台東農民溪邊牧牛得罪誰了？

2019-12-08 10:55

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

不滿工地被檢舉損失慘重 兩工地商持槍飛車尋仇吃牢飯

2019-12-08 09:43

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

2019-12-08 12:04

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56

陳小春演唱會遭噴漆「無恥、支那」 警方調監視器抓人

2019-12-07 17:37

陳小春演唱會香港學生舉布條抗議 警方冒低溫維安管制

2019-12-07 21:27

台南檢舉魔人被上銬帶走 網友紛紛叫好「是磨人吧」

2019-12-08 13:01

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

影／台南仁德民宅清晨失火 1女遭濃煙嗆傷送醫

2019-12-08 07:57

賓士車齡20年 自撞路樹兄弟同車身亡

2019-12-08 11:33

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

2019-12-07 17:01

搶占停車位占用人行道 台南路霸亂象千奇百怪

2019-12-08 10:06

台南北區民宅晚間傳火警 波及4間連棟加蓋

2019-12-07 19:38

影／總統蔡英文台南交管警被撞倒 警：意識清醒無大礙

2019-12-07 17:47

新竹OL投資賭博網站慘賠 儲值3百萬全沒了

2019-12-07 16:21

小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

2019-12-08 08:02

年輕時好賭害前夫賠掉一棟房 老婦請求扶養費被駁回

2019-12-08 08:59

影／謝和弦台中夜店開唱又惹「麻」煩？ 警：未獲檢舉

2019-12-08 11:24

為花草爭訟 現場履勘暴怒誤打書記官

2019-12-07 23:57

新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

2019-12-07 22:48

爭賣花利益？ 北市四面佛宮廟遭縱火

2019-12-07 23:51

男子坐區間車肘擊鄰女 警方獲報依傷害罪嫌法辦

2019-12-08 11:36

2名酒醉女子狂歡後遇行車糾紛 卻出手傷警下場慘

2019-12-08 11:25

身上沒蓋被 桃市40歲街友猝死

2019-12-07 23:37

押犯人警車翻落國道 2警住院

2019-12-07 23:53

凶宅低買高賣 房仲隱匿判刑

2019-12-08 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top