以為破案要拿回被詐金錢 誰知又是詐騙集團

刑事局指出，黑色星期五購物潮剛過，除賣家下殺折扣、買家網購搶便宜外，親友揪團購物也別忘小心詐騙集團，以免成為假冒公務機構(公務員)以及操作ATM詐騙手法的目標，掉入詐騙話術及三階段陷阱。

一名年約30歲的林姓業務，上周接到自稱北市刑大的男警官來電，表示日前9月份時，林姓業務報案的網購遭詐騙案已破案，可以返還遭詐騙金錢，並稱會將破案資料傳給當初受騙使用的帳戶銀行，由銀行與林姓業務聯繫。

隔天晚間6時許，林姓業務就接到自稱兆豐銀行人員來電，要求林姓業務就近郵局ATM查詢餘額、交易時間與經辦編號，確認有無退款金額進帳，重複操作多次後還是沒有金額進帳，因此假銀行人員聲稱林姓業務帳戶有密碼鎖定須要解除，要求林姓業務改手動操作，林姓業務聽從指示將3萬元，從兆豐銀行帳戶轉至對方指定的郵局帳戶，然而假銀行員又稱林姓業務按錯了，導致錢沒有轉進反而轉出，要求林姓業務將帳戶內剩餘近2萬元領出，就近到超商用ATM存入剛指定的郵局帳戶，必須經過資料傳輸後，才能將退款金額全數領出，然而林姓業務左等右盼到夜間10時卻再也沒等到假警察或假銀行人員消息，才驚覺又遇上詐騙，共計遭詐5萬元。

警方說，以往詐騙集團以假冒公務機構(公務員)詐騙會有3階段詐騙話術陷阱:

1、先假冒電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費。

2、轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。

3、再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」。

現在歹徒會先假扮成警務人員，聲稱上次遭詐騙案件已破，要返還遭詐款項，再轉接假銀行員進行操作ATM詐騙，警方請民眾應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款、解除密碼鎖定或確認資料傳輸功能。