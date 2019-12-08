以為破案要拿回被詐金錢 誰知又是詐騙集團
刑事局指出，黑色星期五購物潮剛過，除賣家下殺折扣、買家網購搶便宜外，親友揪團購物也別忘小心詐騙集團，以免成為假冒公務機構(公務員)以及操作ATM詐騙手法的目標，掉入詐騙話術及三階段陷阱。
一名年約30歲的林姓業務，上周接到自稱北市刑大的男警官來電，表示日前9月份時，林姓業務報案的網購遭詐騙案已破案，可以返還遭詐騙金錢，並稱會將破案資料傳給當初受騙使用的帳戶銀行，由銀行與林姓業務聯繫。
隔天晚間6時許，林姓業務就接到自稱兆豐銀行人員來電，要求林姓業務就近郵局ATM查詢餘額、交易時間與經辦編號，確認有無退款金額進帳，重複操作多次後還是沒有金額進帳，因此假銀行人員聲稱林姓業務帳戶有密碼鎖定須要解除，要求林姓業務改手動操作，林姓業務聽從指示將3萬元，從兆豐銀行帳戶轉至對方指定的郵局帳戶，然而假銀行員又稱林姓業務按錯了，導致錢沒有轉進反而轉出，要求林姓業務將帳戶內剩餘近2萬元領出，就近到超商用ATM存入剛指定的郵局帳戶，必須經過資料傳輸後，才能將退款金額全數領出，然而林姓業務左等右盼到夜間10時卻再也沒等到假警察或假銀行人員消息，才驚覺又遇上詐騙，共計遭詐5萬元。
警方說，以往詐騙集團以假冒公務機構(公務員)詐騙會有3階段詐騙話術陷阱:
1、先假冒電信公司或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡及申辦電信並欠繳電話費。
2、轉接給假警察，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，且偵查不公開要求當事人不得透露。
3、再轉接假檢察官、法官，謊稱被害人「身分遭冒用協助申請資金公證」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」。
現在歹徒會先假扮成警務人員，聲稱上次遭詐騙案件已破，要返還遭詐款項，再轉接假銀行員進行操作ATM詐騙，警方請民眾應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款、解除密碼鎖定或確認資料傳輸功能。
詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒公務機構(公務員)及銀行客服人員來電行騙，並將來電顯示竄改為真正的公務機購或銀行客服電話，藉此取信被害人，民眾接到陌生電話時，千萬不要因為對方說出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽聞「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應掛上電話後向來電公務機購進行確認，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙臉書上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。
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