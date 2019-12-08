「有求必應」四面佛竟遭縱火 嫌犯搭小黃逃行蹤被掌握

位在台北市林森北路「和益金銀」住商綜合大樓一樓的「林森四面佛梵天分舍」宮廟，昨早遭人縱火，濃煙竄上5層樓高，警消共救出大樓134位民眾，疏散500人，幸只有4女嗆傷無礙，警方已掌握嫌犯行蹤。

據了解，北市中山區目前4家四面佛，因傳言四面佛愛花，信眾有所求都會買花還願，龐大的賣花利益，早是地方兄弟覬覦目標，常有滋事糾紛；昨天遭縱火的四面佛宮廟，去年就曾遭潑漆。

據了解，台北市香火最旺的四面佛宮廟，位在中山區六福客棧後方巷弄。一名信眾說，四面佛源起於印度，因有四面，順時針起各為事業、愛情、財運及健康，無論有何求，只要每面參拜並說出願望及還願方式，「大神」就會幫忙達成。

昨遭縱火的「林森四面佛梵天分舍」位於「和益金銀」住商綜合大樓一樓，其二樓是酒店，四樓以上是出租套房，加上周邊酒店林立，出入份子複雜，早是中山區治安熱點。

警方調查，縱火嫌犯昨早約8時40分，提著裝不明液體的油桶，一早趁廟公不在，往宮廟內潑灑點火，鞋子還不慎著火，直奔一旁巷弄，搭上計程車往萬華方向逃逸。