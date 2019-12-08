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阿公郵局領包裹 陪同女移工被丟在原地急得眼眶紅了

2019-12-08 12:40聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓老翁上月底載著印尼籍女移工到西區郵局領包裹，王因遲遲等不到移工現身，誤以為與移工走散了，因此騎車返家，女移工領完包裹到郵局門口才發現老翁不見了，自己被丟包在原地，因移工人身地不熟，沿路詢問才找到派出所求助，警方利用包裹上的地址，協助女移工返回老翁住處，當時老翁也正返家，女移工看到老翁紅著眼眶「阿公，終於找到你了」。

台中市第一警分局西區派出所警員楊智凱、侯瑜在上月26日下午4時許巡邏時，接獲通報有名女移工需要協助，經查該名印尼籍女移工在當天下午被王姓老翁（78歲）騎車載到西區英才路的郵局領包裹，但她領完包裹出郵局時，老翁人已不見蹤影，她因沒有鑰匙，也不知老翁住址，語言也不通，沿途走了20多分鐘問路，才找到西區派出所求助。

警方獲報後當下決定先載女移工到英才郵局看老翁是不是還在現場，一路上印尼籍移工眼眶泛紅，用不太流利的國語不斷說著「怎麼辦，阿公不見了」，警員不斷安撫女移工情緒，回到郵局後，還是不見老翁身影，女移工也只知道老翁住在北區，不清楚詳細地址。

不過警方利用女移工手上的包裹，循包裹上的地址前往，警員載女移工前往老翁住處的途中，就看到老翁快緩慢騎著機車往巷子騎去，最後確認就是與女移工走散的王姓老翁，女移工看到老翁時，還紅著眼眶「阿公，我終於找到你了」。

警方跟女移工叮嚀，未來出門要記得帶手機或是家中地址，王姓老翁也頻頻向警員道謝，感謝警方幫助移工回家。

台中市王姓老翁（左）上月26日載印尼女移工（右）前往郵局領包裹，未料卻將女移工丟...
台中市王姓老翁（左）上月26日載印尼女移工（右）前往郵局領包裹，未料卻將女移工丟在原地，警方協助女移工返家時，女移工開心的哭了。記者陳宏睿／翻攝
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移工老翁郵局

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