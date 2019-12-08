親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

交往六年論及婚嫁 吳怡霈爆情變分了日籍男友

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

2019-12-08 12:04聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局第二分局立人派出所警員洪子傑、張哲銘昨天押解朱姓通緝犯到高雄地檢署，警車途經國道1號南下戰備跑道麻豆段時疑擦撞前車後翻落3公尺高邊坡，車上2警1嫌受傷送醫。2名員警都已轉院回台中接受治療，其中，張哲銘頭部撕裂傷，全身多處骨折，送往麻豆新樓醫院，台中市警察局長楊源明昨晚探視，張哲銘昨晚轉院回台中中國醫藥大學附設醫院救治，安排今天手術。

院方表示，張姓傷患的傷勢包括頭部撕裂傷，下顎、右上臂、左小腿、恥骨右上臂、左小腿、恥骨骨折，其中左小腿骨折的部份，預計今天稍晚手術。

中市警二分局立人派出所昨早逮捕因妨害風化案遭通緝的朱男，由員警洪子傑開車，張哲銘坐後座戒護朱嫌，在國道發生車禍。洪姓警員因右胸、右膝、右臀部疼痛，被送往柳營奇美醫院救治後，依其意願轉院至台中慈濟醫院治療。朱姓通緝犯右前臂變形，經醫治後，由立人所所長范姜崇哲率專案小組，接手解送至高雄地檢署歸案。

台中市警局第二分局副分局長劉忠和指出，分局已通知兩員警家屬，全力協助後續療傷與請假等程序。同事指出，連日低溫，兩人平日工作認真，昨天上午仍冒寒風騎乘警用機車巡邏，緝捕因妨害風化案遭通緝的朱姓通緝犯，希望兩人早日康復。

台中市警車昨天在國道一號麻豆段翻落邊坡，警車上2名員警與解送的嫌犯都受傷送醫，目...
台中市警車昨天在國道一號麻豆段翻落邊坡，警車上2名員警與解送的嫌犯都受傷送醫，目前2名警方都已轉院回台中。 記者吳淑玲／翻攝
分享

通緝骨折台中市

延伸閱讀

防骨鬆殺手 除了補鈣還要負重運動

押犯人警車翻落國道 2警住院

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解...

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處...

相關新聞

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

2019-12-08 12:37

賓士車齡20年 自撞路樹兄弟同車身亡

2019-12-08 11:33

車子開到一半成火球 海大3學生驚魂

2019-12-08 09:19

1隻遭肢解2隻遭割傷 台東農民溪邊牧牛得罪誰了？

2019-12-08 10:55

2名酒醉女子狂歡後遇行車糾紛 卻出手傷警下場慘

2019-12-08 11:25

影／台南仁德民宅清晨失火 1女遭濃煙嗆傷送醫

2019-12-08 07:57

台南檢舉魔人被上銬帶走 網友紛紛叫好「是磨人吧」

2019-12-08 13:01

影／三男停車場亂放信號彈 險釀成火燒車

2019-12-08 12:52

男子坐區間車肘擊鄰女 警方獲報依傷害罪嫌法辦

2019-12-08 11:36

屏東上演緝毒追逐戰 2人駕車逃逸擦撞3車就逮

2019-12-08 10:26

搶占停車位占用人行道 台南路霸亂象千奇百怪

2019-12-08 10:06

不滿工地被檢舉損失慘重 兩工地商持槍飛車尋仇吃牢飯

2019-12-08 09:43

小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

2019-12-08 08:02

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56

疑妻外遇約出他 用「刀」談判

2019-12-08 00:27

押犯人警車翻落國道 2警住院

2019-12-07 23:53

爭賣花利益？ 北市四面佛宮廟遭縱火

2019-12-07 23:51

賞雪潮…合歡山貨車墜谷1死 女童拋出車外獲救

2019-12-07 23:45

一氧化碳中毒 桃園今年35人送醫

2019-12-07 23:41

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

2019-12-07 23:37

身上沒蓋被 桃市40歲街友猝死

2019-12-07 23:37

新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

2019-12-07 22:48

陳小春演唱會香港學生舉布條抗議 警方冒低溫維安管制

2019-12-07 21:27

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

陳小春演唱會遭噴漆「無恥、支那」 警方調監視器抓人

2019-12-07 17:37

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

2019-12-07 17:01

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

三峽資源回收男遭撞飛 肇事者報案後逃逸

2019-12-07 14:13

太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」

2019-12-07 13:47

妙齡女感情受挫寒夜福隆車站哭泣 暖警勸回頭

2019-12-07 13:47

獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

2019-12-07 13:33

舊蘇花公路貨車自撞山壁側翻 2女送醫

2019-12-07 12:43

國五有車側翻 一人脫困送醫

2019-12-07 12:26
看更多

熱門文章

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」

2019-12-07 13:47

車子開到一半成火球 海大3學生驚魂

2019-12-08 09:19

家中翻出62年前泛黃紙張 網友驚：這個厲害了

2019-12-07 14:21

色房東覬覦女房客姿色 竟伸狼爪被判3年6月

2019-12-08 00:14

台中警解送通緝犯國道翻落邊坡 所長心急驅車南下探視

2019-12-07 15:36

欠債害妹妹800萬房產被法拍 姊坦言：是我害你那麼慘

2019-12-07 14:13

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

2019-12-07 23:37

蔡英文總統到台南輔選 交管員警遭撞生命徵象穩定

2019-12-07 17:11

蔡英文總統到台南輔選王定宇 交管員警遭撞後腦流血

2019-12-07 16:38

因為這個舉動 他6分鐘被連開2張無照駕駛罰1萬2傻眼

2019-12-07 20:06

影／北市四面佛遭縱火 嫌犯戴紅安全帽逃跑還跌倒

2019-12-07 18:06

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56

餐飲大亨開跑車外出洗車 遭人持械砍傷 警逮4人

2019-12-07 13:37

就是想快遞10公斤鳳爪！陸籍婦人違規被抓包...虧大

2019-12-07 14:25

1隻遭肢解2隻遭割傷 台東農民溪邊牧牛得罪誰了？

2019-12-08 10:55

陳小春演唱會遭噴漆「無恥、支那」 警方調監視器抓人

2019-12-07 17:37

陳小春演唱會香港學生舉布條抗議 警方冒低溫維安管制

2019-12-07 21:27

台中警車翻落邊坡疑與休旅車擦撞 2警1犯多處擦傷骨折

2019-12-07 16:07

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

2019-12-08 12:04

妙齡女感情受挫寒夜福隆車站哭泣 暖警勸回頭

2019-12-07 13:47

影／台南仁德民宅清晨失火 1女遭濃煙嗆傷送醫

2019-12-08 07:57

警車國道翻覆兩警一嫌受傷 警派專案小組接手解送犯嫌

2019-12-07 17:01

台南北區民宅晚間傳火警 波及4間連棟加蓋

2019-12-07 19:38

影／總統蔡英文台南交管警被撞倒 警：意識清醒無大礙

2019-12-07 17:47

新竹OL投資賭博網站慘賠 儲值3百萬全沒了

2019-12-07 16:21

搶占停車位占用人行道 台南路霸亂象千奇百怪

2019-12-08 10:06

小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

2019-12-08 08:02

賓士車齡20年 自撞路樹兄弟同車身亡

2019-12-08 11:33

不滿工地被檢舉損失慘重 兩工地商持槍飛車尋仇吃牢飯

2019-12-08 09:43

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

2019-12-08 12:37

年輕時好賭害前夫賠掉一棟房 老婦請求扶養費被駁回

2019-12-08 08:59

新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

2019-12-07 22:48

為花草爭訟 現場履勘暴怒誤打書記官

2019-12-07 23:57

爭賣花利益？ 北市四面佛宮廟遭縱火

2019-12-07 23:51

台南檢舉魔人被上銬帶走 網友紛紛叫好「是磨人吧」

2019-12-08 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top