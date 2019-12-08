押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

台中市警局第二分局立人派出所警員洪子傑、張哲銘昨天押解朱姓通緝犯到高雄地檢署，警車途經國道1號南下戰備跑道麻豆段時疑擦撞前車後翻落3公尺高邊坡，車上2警1嫌受傷送醫。2名員警都已轉院回台中接受治療，其中，張哲銘頭部撕裂傷，全身多處骨折，送往麻豆新樓醫院，台中市警察局長楊源明昨晚探視，張哲銘昨晚轉院回台中中國醫藥大學附設醫院救治，安排今天手術。

院方表示，張姓傷患的傷勢包括頭部撕裂傷，下顎、右上臂、左小腿、恥骨右上臂、左小腿、恥骨骨折，其中左小腿骨折的部份，預計今天稍晚手術。

中市警二分局立人派出所昨早逮捕因妨害風化案遭通緝的朱男，由員警洪子傑開車，張哲銘坐後座戒護朱嫌，在國道發生車禍。洪姓警員因右胸、右膝、右臀部疼痛，被送往柳營奇美醫院救治後，依其意願轉院至台中慈濟醫院治療。朱姓通緝犯右前臂變形，經醫治後，由立人所所長范姜崇哲率專案小組，接手解送至高雄地檢署歸案。